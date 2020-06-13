"شباب البرلمان": الإجراءات الوقائية شرط أساسى لاستئناف النشاط الرياضى

كتب ـ هشام عبد الجليل

قال النائب محمود حسين، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن حزمة الإجراءات التى اتخذتها الحكومة بشأن الحماية من فيروس كورونا والتعايش مع الفيروس، وعودة بعض الأنشطة تدريجيا للعمل تؤكد أن هناك جهودا تبذل على أرض الواقع، وأن هناك أكثر من سيناريو للتعامل مع هذه الجائحة، وجهود قوية لمنع تفشى الفيروس فى المجتمع وعدم قدرة النظام الصحى على استيعاب أعداد المصابين، وهذا بدوره يتطلب مزيد من الوعى والحرص والجدية من قبل المواطنين، وتضافر الجهود جميعها كل فى موقعه للخروج الآمن من هذه المرحلة الحرجة التى يمر بها العالم أجمع.

ولفت وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إلى أن استئناف الأنشطة الرياضية من المسائل التى تتطلب الحذر والحيطة ومزيد من الوعى، خاصة وأن النشاط الرياضى له صفات خاصة، حيث يوجد ألعاب وأنشطة يسهل تطبيق حزمة الإجراءات الاحترازية سواء التباعد الاجتماعي أو إجراءات الوقاية، كما يوجد بعض الألعاب التى يصعب فيها تطبيق فكرة التباعد الاجتمتاعى، ولهذا يظل النشاط الرياضى ذو طبيعة خاصة.

وأوضح وكيل اللجنة، أنه من الممكن أن يتم استئناف تحصيل الرسوم وما شابه، على أن يتم متابعة أعداد الإصابات والوفيات وبناء على هذه الدراسة يتم أخذ قرار بشأن عودة النشاط من عدمه، متابعا: لا يوجد مانع فى استئناف النشاط ولكن مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية بشكل كامل، وأن يكون هناك حرص من الجميع على التباعد الاجتماعي وأدوات التعقيم وكافة إجراءات الوقاية.