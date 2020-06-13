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شاهد.. أجمل جدارية تخطف القلوب.. أحمد المنسي حي ميتنسيش

السبت، 13 يونيو 2020 02:06 م
شاهد.. أجمل جدارية تخطف القلوب.. أحمد المنسي حي ميتنسيش جدارية الشهيد المنسى
تقرير مصطفى جابر

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لازالت قلوب المصريين متعلقة بحكايته، الشهيد أحمد المنسي، رجل الصاعقة الذي دخل القلوب، وتحول لرمز النضال، ورمز لتضحيات الجيش المستمرة لمواجهة أهل الشر في كل مكان على أرض مصر

.

بالفرشة والألوان وقف رسام الجرافيتي محمد فاروق، يخط هذه المعاني، يكتب بوضوح "منسي حي ميتنسيش"،  يخلد ذكراه على طريقته الخاصة ببساطة وحب وفن وإتقان.

"شرف ليا أن فرشتي ترسم المنسي" هكذا بدأ محمد فاروق رواية حكايته مع الجدارية الجديدة، ويتابع: الشخصية ديه أثرت فيا جامد وبفضل الله قدرت أعبر عن حبي ليه في الجدارية اللي رسمتها.

يومين عمل كاملين استغرقهم محمد فاروق للتعبير عن حبه للمنسي، ويقول: استمر العملين يومين متواصلين، وجاء هذا برغبة مني وبعد طلب الكثير من الأشخاص أن أرسمها، وأتمنى أن تعجب الجميع.


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