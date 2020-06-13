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سي إن إن: فورد تسحب مليونى سيارة من الأسواق لعيوب فى الأبواب

السبت، 13 يونيو 2020 12:35 ص
سي إن إن: فورد تسحب مليونى سيارة من الأسواق لعيوب فى الأبواب سيارات فورد
كتبت: نهال أبو السعود

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تستدعي فورد أكثر من مليوني سيارة في الولايات المتحدة لأن الأبواب يمكن أن تفتح أثناء قيادة السيارة، وفقا لشبكة CNN الأمريكية، وتم استدعاء هذه السيارات من قبل بسبب مزلاج الباب الخاطئ ، ولكن وفقًا لفورد ، فإن بعض التجار الذين ادعوا أنهم قاموا بإصلاح هذه المشكلة خلال عمليات الاستدعاء السابقة إما أنهم لم يقموا بالعمل بشكل صحيح أو لم يفعلوا ذلك على الإطلاق.

 

تنتج المشكلة عن جزء من الباب الذي يمكن أن يتكسر خاصة عند تعرضه للحرارة العالية ويمكن أن يجعل ذلك من الصعب إغلاق الباب بشكل صحيح بحيث أنه أثناء قيادة السيارة ، يمكن أن فتح الباب بشكل غير متوقع.

 

وقالت فورد في بيان أنها ليست على علم بأي حوادث أو إصابات من أبواب تفتح ، لكن قاعدة بيانات السلامة العامة التابعة للإدارة الوطنية للسلامة على الطرق السريعة تحتوي على العديد من الشكاوى من الأبواب التي تفتح فجأة أثناء قيادة المركبات.

 

يأتي هذا الاسترجاع بعد استدعائين سابقين في 2016 و 2017 يغطيان نفس المشكلة، حيث غطت كل من الاستدعاءات السابقة مجموعة مختلفة من سيارات فورد ولينكولن.

 

كما أعلنت شركة فورد عن سحب أكثر من 290.000 شاحنة F-150 من سنوات 2014 إلى 2017 ، قد يؤدي التسرب في أسطوانة الفرامل الرئيسية إلى إضعاف الفرامل الأمامية وقالت فورد إن الشاحنة قد تصدر رنينًا تحذيريًا مسموعًا داخل الكابينة ، وتظهر تنبيهًا في مركز رسائل لوحة العدادات وتظهر مؤشر تحذير الفرامل الحمراء.

 

وقالت الشركة في بيان إن ما لا يقل عن سبع حوادث منخفضة السرعة يُزعم أنها نتيجة لهذه المشكلة وإصابة اثنين على علم بفورد. قد تصدر الشاحنة رنينًا تحذيريًا مسموعًا ، وتظهر تنبيهًا في مركز رسائل لوحة العدادات وتظهر مؤشر تحذير الفرامل الحمراء.

 

 


فورد

الولايات المتحدة

سيارات فورد

عيوب صناعة

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