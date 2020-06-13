اليوم السابع
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سكان عمارات النيل برأس البر يشكون قرار الإخلاء.. والوحدة المحلية: تمثل خطورة

السبت، 13 يونيو 2020 09:54 ص
سكان عمارات النيل برأس البر يشكون قرار الإخلاء.. والوحدة المحلية: تمثل خطورة عمارات النيل برأس البر
دمياط عبده عبد البارى

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وجه سكان عمارات النيل بمدينة رأس البر بمحافظة دمياط، استغاثة إلى المسئولين، يشكون فيها صدور قرار بالإخلاء الإداري من مساكنهم، علما بأنه لا يوجد لهم مأوى آخر، حيث طالب الأهالى بوقف تنفيذ القرار حتى يتم توفير سكن بديل عن طريق أجهزة محافظة دمياط.

"اليوم السابع" استمع إلى شكوى الأهالى الذين يطالبون بوقف تنفيذ قرار الإخلاء الإدارى، إذ يقول ناجح يوسف أبو السعود، أحد السكان نحن أكثر من 100 أسرة من مدينة رأس البر بمحافظة دمياط  تستغيث برئيس الوزراء، حيث إن مجلس المدينة أرسل لنا خطابات إخلاء لشققنا بمساكن النيل بشارع 51 دون إيجاد البديل ونحن ليس لنا مأوى آخر.

تقول ميادة محمد شحاته  إحدى المتضررات من قرار إزالة عمارات النيل بشارع 51 برأس البر أننى تلقيت خطابا بتاريخ 3 يونيو يطالبنى بإخلاء العمارات فى غضون أسبوع من أجل إزالة العمارات حتى سطح الأرض وهو قرار صعب على وعلى كل سكان العمارات فكل عمارة يوجد بها 20 وحدة سكنية بحوالى 100 أسرة وطالبت بإعادة النظر فى القرار الصادر من الوحدة المحلية برأس البر وترميم العمارات وتدعيمها.

وأضاف عيد السيد العلمى، أحد السكان أن الدكتورة منال عوض محافظ دمياط  إهتمت أكثر بالمناطق العشوائية، حيث قامت بإنشاء سوق حضارى على النيل يقع على مساحة ٧٧٥ متر مسطح بإجمالى ٢٦ وحده، بتكلفة تطويره 4 مليون جنيه لكى يتم منحها لباعة جائلين يأتون كل عام فى فصل الصيف للعمل كباعة جائلين ليصبحوا أصحاب ممتلكات ونحن سكان المدينة ونعيش هنا منذ 60 عاما يتم تشريدنا.

من جانبه قال اللواء عماد حمدى رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر لـ"اليوم السابع"، ان قرار إزالة العمارات الخمسة صادر من قبل لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بديوان عام محافظة دمياط، وليس من الوحدة المحلية لمدينة رأس البر، مضيفا أن هناك إجراء قانونى يتعين على سكان تلك العمارات اتباعه وهو التقدم بتظلم أمام اللجنة.

وكشف رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر، أن العمارات الخمسة تبين صدور قرار ترميم لها منذ 20عاما، وللأسف لم يتم الترميم وحالة العمارات حاليا تمثل خطر داهما على حياة السكان.
 
 
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