اليوم السابع
Ads
الأحد، 14 يونيو 2020 12:16 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ستاندرد آند بورز : 30% من البنوك العالمية تحمل نظرة مستقبلية سلبية

السبت، 13 يونيو 2020 11:47 م
ستاندرد آند بورز : 30% من البنوك العالمية تحمل نظرة مستقبلية سلبية وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتمانى
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، إنها اتخذت 212 إجراء تصنيف على البنوك، منذ بدء تفشي "كوفيد-19" وصدمة النفط حتى 10 يونيو الحالي، موضحة أن نحو 30% من البنوك على مستوى العالم تحمل نظرة مستقبلية "سلبية".
 
وتوقعت الوكالة في مذكرة بحثية، أن تلقي نتائج الربع الثاني مزيداً من التأثير النسبي للوباء على البنوك في جميع أنحاء العالم، ولكن من المرجح أن يتضح التأثير الكامل على جودة الأصول فقط فى وقت لاحق من العام.
 
ونقلت صحيفة الرؤية أن "تباطأت إجراءات التصنيف على البنوك على مستوى العالم الشهر الماضي، مع التحيز في توقعاتنا بأن التصنيف لا يزال سلبياً بشكل ملحوظ والتأثير المحتمل على المدى الطويل على ربحية البنوك".
 
وأضافت الوكالة أن الغالبية العظمى من تخفيضات تصنيفات البنوك حتى الآن في البلدان التي تأثرت بصدمة النفط بشكل جوهري، في ظل ظروف تشغيل ضعيفة للبنوك أو على خلفية إجراءات تصنيف سيادية أخرى.
 
ورجحت أن خفض التصنيف الائتماني للبنوك سيكون محدوداً هذا العام بسبب الوباء، استناداً إلى الميزانيات المعززة للبنوك على مدى السنوات العشر الماضية، والدعم من السلطات العامة للأسر والشركات، ووسط توقعات بالانتعاش الاقتصادي العام المقبل.
 
وأفادت المذكرة بأن قوة الميزانيات العمومية للبنوك وإجراءات الدعم تقلل من تأثير صدمة «كوفيد-19».
يأتى هذا فيما أظهر استطلاع أجراته مجلة فورتشن  الأمريكية، أن 52.4% من الرؤساء التنفيذيين في قائمة "فورتشن 500" توقعوا أن النشاط الاقتصادي العالمي لن يعود إلى مستويات ما قبل تفشي كورونا المستجد إلا خلال الربع الأول من عام 2022.
 
وحسب استطلاع المجلة، والذي يشمل الرؤساء التنفيذيين بأكبر 500 شركة أمريكية من حيث الإيرادات الإجمالية في 2020، توقع 25% أن التعافي الكامل سيكون في الربع الأول من 2023.
 
فيما رجح 14.3% أن يحدث التعافي في الربع الأول من 2021، وتوقع 8.3% بأن يحدث التعافي خلال فترات زمنية أخرى من دون تحديدها.
 

البنوك العالمية

ستاندرد آند بورز

نظره مستقبليه

نظره سلبيه

الاقتصاد العالمى

كورونا

التصنيف الائتماني للبنوك

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مصادر حكومية: مؤتمر وزيرى الطيران والسياحة سيحدد خطة فتح المطارات فى مصر

مصادر حكومية: مؤتمر وزيرى الطيران والسياحة سيحدد خطة فتح المطارات فى مصر

أخبار × 24 ساعة.. التعليم: أرقام جلوس ومقرات لجان الدبلومات الفنية إلكترونيا

أخبار × 24 ساعة.. التعليم: أرقام جلوس ومقرات لجان الدبلومات الفنية إلكترونيا

الرى: الاتفاق على عقد اجتماع الاثنين المقبل لتقييم مسار مفاوضات سد النهضة

الرى: الاتفاق على عقد اجتماع الاثنين المقبل لتقييم مسار مفاوضات سد النهضة

القاهرة تتصدر إصابات كورونا والبحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء الأقل بمعدل الإصابة

القاهرة تتصدر إصابات كورونا والبحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء الأقل بمعدل الإصابة

وزارة الرى السودانية: تكليف السودان بإعداد مسودة وثيقة توافقية جديدة حول سد النهضة

وزارة الرى السودانية: تكليف السودان بإعداد مسودة وثيقة توافقية جديدة حول سد النهضة

تعافى أكبر مسنة 90 عامًا من كورونا بمستشفى قها للحجر الصحى.. صور

تعافى أكبر مسنة 90 عامًا من كورونا بمستشفى قها للحجر الصحى.. صور

الصحة: تعافى 11529 حالة من الإصابة بكورونا وخروجهم من المستشفيات العزل

الصحة: تعافى 11529 حالة من الإصابة بكورونا وخروجهم من المستشفيات العزل

الصحة: 12919 حالة تحولت نتائج عيناتهم من إيجابى لسلبى لفيروس كورونا

الصحة: 12919 حالة تحولت نتائج عيناتهم من إيجابى لسلبى لفيروس كورونا

أعلى معدل إصابات ووفيات.. الصحة: 1677 مصابًا جديدًا بفيروس كورونا و62 وفاة

أعلى معدل إصابات ووفيات.. الصحة: 1677 مصابًا جديدًا بفيروس كورونا و62 وفاة

محافظة الإسكندرية: تعافى نائب المحافظ من فيروس كورونا وعودته للعمل غدا

محافظة الإسكندرية: تعافى نائب المحافظ من فيروس كورونا وعودته للعمل غدا

وزيرة التضامن: من الصعب فتح الحضانات حاليا.. وصرف علاوة الـ14% بشكل تدريجى

وزيرة التضامن: من الصعب فتح الحضانات حاليا.. وصرف علاوة الـ14% بشكل تدريجى

وزيرة التضامن: 10 ملايين عامل غير مؤمن عليهم يمثلون اقتصادا موازيا فى مصر

وزيرة التضامن: 10 ملايين عامل غير مؤمن عليهم يمثلون اقتصادا موازيا فى مصر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة