اليوم السابع
Ads
السبت، 13 يونيو 2020 05:01 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

زوجة تتهم زوجها بتعذيبها بإطفاء السجائر فى جسدها وحرمانها من الطعام بأكتوبر

السبت، 13 يونيو 2020 05:00 ص
زوجة تتهم زوجها بتعذيبها بإطفاء السجائر فى جسدها وحرمانها من الطعام بأكتوبر خلافات زوجيه_ارشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقامت زوجة جنحة ضرب، ضد زوجها، أمام محكمة أكتوبر، ادعت فيها اعتياده التعدي عليها بالضرب المبرح، والتسبب لها بكسور، وجروح غائرة، وإطفاء السجائر بجسدها، بسبب بخله، بعد زواج دام بينهما 5 سنوات، لتؤكد: "ذقت على يديه العذاب، داوم على تعنيفي، ومعاقبتي بالضرب المبرح على اتفه الأسباب".

وأشارت: "تطورت الأمور إلي تعذيبي بالحرق بطفي السجائر بجسدي، وحرماني من الطعام، وفي أخر خلاف تعرض فيها للضرب المبرح، والطرد، وأنا غريقة في دمائي ".

وتضيف الزوجة "ر.م.ك"، البالغة من العمر 30 عام، بدعواها، أمام محكمة جنح أكتوبر:" انجبت طفلة من زواجي منه، تحمل أهلى خلال سنوات زواجي الإنفاق عليها، وبالرغم من ذلك كثيرا ما عاقبني زوجي بالطرد من منزلي ليلا، دون أن يعبئ بمصيري وطفلته، إلى أن قررت اللجوء للقضاء لعله ينصفني، بعد"علقة موت" لأثبت الإصابات بجسدي".

وتكمل: "طلبت الطلاق للضرر، بعد أن تركت منزلي 10 مرات خلال سنوات زواجي مصابة بجروح وكدمات وحروق خطيرة بسبب عنف زوجي".

وتابعت: "زوجي طماع يعشق المال ويكتنزه ويرفض إنفاقه، كان يستولي على راتبي، كنت أنفق عليه ويدخر راتبه، عندما أشكو أتعرض للتعذيب"، وتؤكد : "أقمت دعوي طلاق للضرر خوفا علي حياتي من تهديداته، خصوصا بعد صدور أحكام نفقة وصلت لـ 90 ألف".

 

ووفقاً للقانون تم تحديد أنواع الضرر الذى يصيب الزوجة ويستوجب العقاب وطلبها للطلاق، واستثنى منها، حق الزوج الشرعى فى تأديب زوجته، سواء بالقول أو الفعل، بشرط أن لا يهين بذلك كرامتها ويجرح كبريائها مثلها ممن هو فى نفس بيئتها وثقافتها ووسطها الاجتماعى أو يصيبها بأضرار مادية بجسدها .

ويتمثل الإيذاء بالفعل فى كل فعل يوقع بجسد زوجته وسلامته أو يوقعها على أموالها، أو يقوم بإتلاف منقولاتها عمدا مما يستوجب العقاب فى ضوء قانون العقوبات المصرى، وإتيان الزوجة فى غير موضع الحرث، وإجبارها على مجالسة الرجال أو تحريضها على الفسق والدعارة، والاستيلاء على أموال الزوجة ومنقولاتها ومصاغها.

 

 

 


العنف ضد المرأة

الضرب والتعذيب

عقوبه الضرب

اخبار الحوادث

اخبار عاجله

اخبار مصريه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
250 ألف جنيه والحجب عقوبة استخدام ألفاظ تحمل سبا وقذفا على وسائل الإعلام

250 ألف جنيه والحجب عقوبة استخدام ألفاظ تحمل سبا وقذفا على وسائل الإعلام

10 ضوابط لفتح المساجد.. أبرزها مسافات 1.5 متر بين المصلين وارتداء الكمامة

10 ضوابط لفتح المساجد.. أبرزها مسافات 1.5 متر بين المصلين وارتداء الكمامة

"شباب البرلمان": الإجراءات الوقائية شرط أساسى لاستئناف النشاط الرياضى

"شباب البرلمان": الإجراءات الوقائية شرط أساسى لاستئناف النشاط الرياضى

فصل الكهرباء عن 7 مناطق فى الأقصر لمدة يومين لصيانة المحولات

فصل الكهرباء عن 7 مناطق فى الأقصر لمدة يومين لصيانة المحولات

تقرير برلمانى: قانون مجلس الشيوخ استحقاق دستورى طبقاً للتعديلات الدستورية

تقرير برلمانى: قانون مجلس الشيوخ استحقاق دستورى طبقاً للتعديلات الدستورية

أخبار × 24 ساعة.. الصحة: تسجيل 1577 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و45 وفاة

أخبار × 24 ساعة.. الصحة: تسجيل 1577 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و45 وفاة

المستشار نادر سعد: الحكومة ستطالب شركات الأدوية بزيادة إنتاج الدواء

المستشار نادر سعد: الحكومة ستطالب شركات الأدوية بزيادة إنتاج الدواء

الصحة تستجيب لاستغاثة دار "الباقيات الصالحات" للمسنين بعد ظهور إصابات بكورونا

الصحة تستجيب لاستغاثة دار "الباقيات الصالحات" للمسنين بعد ظهور إصابات بكورونا

الحكومة: ندرس غلق المحال التجارية ليلا بعد أزمة كورونا

الحكومة: ندرس غلق المحال التجارية ليلا بعد أزمة كورونا

تعافى مسنة 83 عاما من كورونا وخروجها من مستشفى العزل فى بنى سويف

تعافى مسنة 83 عاما من كورونا وخروجها من مستشفى العزل فى بنى سويف

أول مباراة بعد كورونا.. يوفنتوس يتأهل لنهائي كأس إيطاليا على حساب ميلان

أول مباراة بعد كورونا.. يوفنتوس يتأهل لنهائي كأس إيطاليا على حساب ميلان

هشام الخياط: جسد فنانة شهيرة مصابة بكورونا لم يستجب للعلاج ببلازما المتعافين

هشام الخياط: جسد فنانة شهيرة مصابة بكورونا لم يستجب للعلاج ببلازما المتعافين

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة