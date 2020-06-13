رئيس مدينة راس غارب: لجنة من الوحدة المحلية للتأكد من إغلاق المقاهى

البحر الأحمر - عماد عرفة

كلف اللواء إيهاب رأفت، رئيس مجلس مدينة راس غارب، شمال البحر الأحمر، اليوم السبت إدارة المتابعة الميدانية بتشكيل لجنة للمرور ومتابعة الإغلاق التام لجميع المقاهى الكافتريات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية للمخالفين لتنفيذ قرار الإغلاق، وأكد اللواء إيهاب رأفت، رئيس مدينة راس غارب على التزام جميع أصحاب المقاهى والكافتريات بالإغلاق التام وتنفيذ جميع القرارات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء بشأن تداعيات جائحة كورونا وعدم تفشى الوباء بين المواطنين .

وثمن التزام أصحاب المقاهى والكافتريات بالمدينة بتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظا على الصحة والسلامة العامة، وذلك يأتى فى ظل اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وحفاظا على حياة المواطنين.

وشكل مجلس مدينة رأس غارب، شمال محافظة البحر الأحمر، لجانا للمرور على مواقف السيارات والتفتيش على السيارات فى الطرقات، للتأكد من ارتداء سائقى سيارات السيرفيس والأجرة بشكل عام للكمامات، وأعلن مجلس مدينة رأس غارب، أن اللواء إيهاب رأفت كلف إدارة المتابعة الميدانية بالمرور ومتابعة تنفيذ سائقى سيارات السرفيس الداخلى للإجراءات الاحترازية والوقائية لعدم انتشار فيروس كورونا المستجد، وكذا متابعة المواطنين مرتادى السيارات، مع التأكيد على التطهير والتعقيم المستمر للسيارات.