اليوم السابع
Ads
السبت، 13 يونيو 2020 11:04 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

رئيس قضايا الدولة يعيد تشكيل القسم القضائى للهيئة بوزارة القوى العاملة

السبت، 13 يونيو 2020 10:46 م
رئيس قضايا الدولة يعيد تشكيل القسم القضائى للهيئة بوزارة القوى العاملة هيئة قضايا الدولة - أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 

أصدر المستشار الدكتور محمد أبو بكر عامر رئيس هيئة قضايا الدولة، قرارا باعادة تشكيل القسم القضائى لهيئة قضايا الدولة بوزارة القوى العاملة والهجرة برئاسة المستشار هشام محمد على أحمد كاسب نائب رئيس الهيئة وذلك طوال الوقت.

وتضمن القرار الذى حمل رقم 107 أنه بعد الاطلاع علة قانون هيئة قضايا الدولة، يعاد تشكيل القسم القضائى لهيئة قضايا الدولة بوزارة القوى العاملة والهجرة.

وتضمن تشكيل القسم القضائى برئاسة المستشار هشام محمد على أحمد كاسب نائب رئيس الهيئة وذلك طوال الوقت، وعضوية المستشارين أشرف محمود شهاب مستشار بالهيئة بالأضافة إلى عمله، ومنى جمعة حسين مستشار مساعد بالهيئة طوال الوقت، وكريم منير محمد مستشار مساعد بالاضافة إلى عمله، والمستشار الدكتور إسماعيل منصور فرج مستشار مساعد بالأضافة إلى عمله، ورضوى منصور محمد نائب بالهيئة طوال الوقت.

كما جاء بالقرار أن يعمل به اعتبارا من يوم 15 يونيو الجارى ويلغى ما يخالف ذلك من قرارات.

 

45226216-9e2e-4d13-8d06-616ea5984928
المستشار هشام محمد على أحمد كاسب نائب رئيس الهيئة
 

 

 


المستشار محمد أبو بكر عامر

هيئة قضايا الدولة

القسم القضائى لهيئة قضايا الدولة

قضايا الدولة بوزارة القوى العاملة

المستشار هشام كاسب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الرى: الاتفاق على عقد اجتماع الاثنين المقبل لتقييم مسار مفاوضات سد النهضة

الرى: الاتفاق على عقد اجتماع الاثنين المقبل لتقييم مسار مفاوضات سد النهضة

القاهرة تتصدر إصابات كورونا والبحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء الأقل بمعدل الإصابة

القاهرة تتصدر إصابات كورونا والبحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء الأقل بمعدل الإصابة

وزارة الرى السودانية: تكليف السودان بإعداد مسودة وثيقة توافقية جديدة حول سد النهضة

وزارة الرى السودانية: تكليف السودان بإعداد مسودة وثيقة توافقية جديدة حول سد النهضة

تعافى أكبر مسنة 90 عامًا من كورونا بمستشفى قها للحجر الصحى.. صور

تعافى أكبر مسنة 90 عامًا من كورونا بمستشفى قها للحجر الصحى.. صور

الصحة: تعافى 11529 حالة من الإصابة بكورونا وخروجهم من المستشفيات العزل

الصحة: تعافى 11529 حالة من الإصابة بكورونا وخروجهم من المستشفيات العزل

الصحة: 12919 حالة تحولت نتائج عيناتهم من إيجابى لسلبى لفيروس كورونا

الصحة: 12919 حالة تحولت نتائج عيناتهم من إيجابى لسلبى لفيروس كورونا

أعلى معدل إصابات ووفيات.. الصحة: 1677 مصابًا جديدًا بفيروس كورونا و62 وفاة

أعلى معدل إصابات ووفيات.. الصحة: 1677 مصابًا جديدًا بفيروس كورونا و62 وفاة

محافظة الإسكندرية: تعافى نائب المحافظ من فيروس كورونا وعودته للعمل غدا

محافظة الإسكندرية: تعافى نائب المحافظ من فيروس كورونا وعودته للعمل غدا

وزيرة التضامن: من الصعب فتح الحضانات حاليا.. وصرف علاوة الـ14% بشكل تدريجى

وزيرة التضامن: من الصعب فتح الحضانات حاليا.. وصرف علاوة الـ14% بشكل تدريجى

وزيرة التضامن: 10 ملايين عامل غير مؤمن عليهم يمثلون اقتصادا موازيا فى مصر

وزيرة التضامن: 10 ملايين عامل غير مؤمن عليهم يمثلون اقتصادا موازيا فى مصر

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ81 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ81 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

الصناعة على رأس أولويات الدولة.. غدًا بـ"اليوم السابع"

الصناعة على رأس أولويات الدولة.. غدًا بـ"اليوم السابع"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة