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رئيس الجزائر يجدد موقف بلاده الداعى للحوار لحل الأزمة الليبية

السبت، 13 يونيو 2020 09:23 م
رئيس الجزائر يجدد موقف بلاده الداعى للحوار لحل الأزمة الليبية الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون
أ ش أ

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جدد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم /السبت/ موقف بلاده الداعي إلى الحوار وصولا لحل سياسي للأزمة الليبية بعيدا عن التدخلات العسكرية الأجنبية.


وذكر بيان للرئاسة الجزائرية مساء اليوم إنه "في إطار الجهود التي تبذلها الجزائر لإيجاد حلّ سياسي للأزمة الليبية، استقبل الرئيس عبد المجيد تبون اليوم، عقيلة صالح عيسى رئيس مجلس النواب الليبي الذي يقوم بزيارة عمل للبلاد على رأس وفد هام".


وأضاف البيان أن الرئيس تبون جدد موقف الجزائر الثابت الداعي إلى الحوار بين الأشقاء الليبيين من أجل الوصول إلى حل سياسي باعتباره السبيل الوحيد الكفيل بضمان سيادة الدولة الليبية ووحدتها الترابية، بعيدا عن التدخلات العسكرية الأجنبية.. مشيرا إلى أن عقيلة صالح نوه بالدور المحوري للجزائر في البحث عن الحل المنشود للأزمة الليبية.


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