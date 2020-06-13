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حملة نظافة للعامة لشئون البيئة بأحد شواطئ الغردقة ..صور

السبت، 13 يونيو 2020 02:29 م
حملة نظافة للعامة لشئون البيئة بأحد شواطئ الغردقة ..صور حملة نظافة بإحد شواطئ الغردقة
البحر الأحمر - عماد عرفة

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نظمت الإدارة العامة لشئون البيئة، التابعة لديوان عام محافظة البحر الأحمر، حملة نظافة بإحد شواطئ الغردقة "شاطئ فلفلة" بالاشتراك مع جمعية المحافظة على البيئة بالبحر الأحمر "هيبكا" المكلفة بأعمال النظافة بمدينة الغردقة .

وأعلنت الإدارة العامة لشئون البيئة بالبحر الأحمر، أنه تم رفع تنظيف شاطئً بالغردقة ورفع المخلفات من عليه بحضور متطوعين وجمعية المحافظة على البيئة وذلك  تحت إشراف الدكتورة  يسرا عطيه نائب محافظ البحر الأحمر، بهدف  الارتقاء بمنظومة العمل البيئى بالمحافظة .

كانت نظمت الإدارة العامة للشئون البيئة التابعة لديوان عام محافظة البحر الأحمر، حملة توعية ونظافة بمشى شيرى السياحي، وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتورة يسرا عطية نائب محافظ البحر الأحمر .

وشارك فى الحملة كلا من مديرية الصحة والسكان إدارة الإعلام الصحى والسكانى وفريق شباب نادى العربان التابع لمديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر وكذلك شرطة البيئة تنفيذ حملة توعية بيئية وصحية و نظافة و تطهير لممشى شيرى السياحى .

 واستهدفت الحملة نظافة وتطهير ممشى شيرى و توعية المواطنين والمترددين على الممشى و كذلك إجراء توعية بيئية وصحية للعاملين بالمحلات التجارية مع التأكد على أهمية ارتداء الكمامة وكيفية التخلص منها بشكل آمن وكذلك التنبيه على التباعد الاجتماعى للمواطنين وذلك بناء على حرص الدولة ومؤسساتها على صحة وسلامة أبنائها.

 

 

 

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البحر الاحمر

حملة نظافة لشىاطئ الغردقة

اخبار مصر

الغردقة

الادارة العامة للبيئة

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