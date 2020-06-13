اليوم السابع
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السبت، 13 يونيو 2020 02:53 م
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حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشوارع سمنود

السبت، 13 يونيو 2020 02:35 م
حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشوارع سمنود حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشوارع سمنود
الغربية - عادل ضرة

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شنت شرطة المرافق بمحافظة الغربية، برئاسة العميد وسيم قنديل رئيس قسم شرطة المرافق بالغربية، بالاشتراك مع مجلس مدينة سمنود برئاسة العميد عادل شرشر، حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشوارع سمنود، حيث أسفرت جهود الحملة عن رفع إشغالات المحلات وفروشات الباعة الجائلين وفض أسواق عشوائية، وإزالة حواجز خرسانية وحديدية تعوق حركة المرور بالشوارع.

كما تم فتح شارع سعد زغلول وتسليمه لوزارة الانتاج الحربي للبدء فى تطويره ضمن اعمال تطوير مسار العائلة المقدسة بسمنود.

من ناحيه اخرى واصل حي أول طنطا بمحافظة الغربية برئاسة المحاسب عادل داود رئيس الحى، اعمال حملة النظافة المكبرة بمساكن الأوقاف بمنطقة العجيزي، بتوجيهات الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، لرفع تراكمات القمامة وتطهير المنطقة، بعد تعدد الشكاوى المتكرره من اهالى المنطقة بانتشار اكوام القمامة والحشائش، وانتشار الذباب والبعوض.

شارك فى الحملة معدات جهاز النظافة بالحى ومجلس المدينة، وخلال الحملة تم رفع مخلفات القمامة بكميات كبيرة، ونقلها للمدن الصحي، كما تم تطهير المنطقة ومداخل العمارات.

من ناحيه اخرى تابع المحاسب محمد صلاح رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، وبرفقته المهندس عبد المجيد كامل نائب رئيس المدينة، بدء أعمال تطوير البوابة الرئيسية لمدخل مدينة المحلة، ووضع الاساسات الخاصه بالبوابه، وذلك ضمن اعمال التطوير بمدينة المحله الكبري بالاشتراك مع المحاسب تامر خليل والقبطان شريف العربى ضمن المشاركة المجتمعيه من ابناء مدينة المحله .

 

 


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مسار العائلة المقدسة

سمنود

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