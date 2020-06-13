حسان دياب: الدولة اللبنانية غير مفلسة وحقوق الشعب محفوظة

كتب محمد عبد العظيم

أكد حسان دياب، رئيس الوزراء البنانى، أن الدولة اللبنانية غير مفلسة، لكن هناك تعثرا ماليا، موضحا أن حقوق اللبنانيين محفوظة لدى المصارف. وأضاف دياب خلال كلمة له، أنه لا يمكن أن يستمر هذا النهج في إدارة الدولة وسننصف شباب لبنان.

وقال رئيس الحكومة: "فليتوقف التدمير الذاتي الذي يحرض عليه من لديه حقد دفين تجاه الدولة"، ودعا اللبنانيين إلى أن يمتنعوا من تشويه الاحتجاجات، متابعا: "أنا واثق بأننا سنتجاوز الأزمة وبأننا أقوى من كل التحديات".

وحول أزمة العملة، قال رئيس الحكومة، إن ما أردنا فعله في الأيام الأخيرة هو مواجهة مؤامرة التلاعب بالدولار عبر اتخاذ قرارات توقف مسلسل ابتزاز الدولة والناس. وأوضح رئيس الحكومة اللبنانية، أنه لن نسمح بضياع أموال الناس ولن نسمح بأن تصبح أرقاما في المصارف.