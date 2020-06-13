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حسان دياب: الدولة اللبنانية غير مفلسة وحقوق الشعب محفوظة

السبت، 13 يونيو 2020 05:43 م
حسان دياب: الدولة اللبنانية غير مفلسة وحقوق الشعب محفوظة حسان دياب
كتب محمد عبد العظيم

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أكد حسان دياب، رئيس الوزراء البنانى، أن الدولة اللبنانية غير مفلسة، لكن هناك تعثرا ماليا، موضحا أن حقوق اللبنانيين محفوظة لدى المصارف. وأضاف دياب خلال كلمة له، أنه لا يمكن أن يستمر هذا النهج في إدارة الدولة وسننصف شباب لبنان.

وقال رئيس الحكومة: "فليتوقف التدمير الذاتي الذي يحرض عليه من لديه حقد دفين تجاه الدولة"، ودعا اللبنانيين إلى أن يمتنعوا من تشويه الاحتجاجات، متابعا: "أنا واثق بأننا سنتجاوز الأزمة وبأننا أقوى من كل التحديات".

وحول أزمة العملة، قال رئيس الحكومة، إن ما أردنا فعله في الأيام الأخيرة هو مواجهة مؤامرة التلاعب بالدولار عبر اتخاذ قرارات توقف مسلسل ابتزاز الدولة والناس. وأوضح رئيس الحكومة اللبنانية، أنه لن نسمح بضياع أموال الناس ولن نسمح بأن تصبح أرقاما في المصارف.

وقال رئيس الحكومة اللبنانية، حسان دياب، في كلمة وجهها إلى اللبنانيين، إن الحكومة لن تسكت على تحميلها وزر السياسات التي أوصلت البلد إلى الكارثة التي تعيشها البلاد اليوم. وأوضح دياب: "عندما تم تكليفي بتشكيل الحكومة وعند تشكليها كان أمل اللبنانيين بها هزيلا".

وأضاف أن "هذه الحكومة حققت الكثير وبعد أقل من شهر على انطلاق عملها بدأ اللبنانيون يلمسون الجدية والمنهجية والإصرار والجرأة لدى الحكومة مجتمعة وعلى مستوى الوزراء".

وتابع دياب أن "هذه الحكومة أصبحت تحصل على ثقة عالية من المواطنين ما أزعج المراهنين على فشلها".

وقال دياب: الحكومة حققت الكثير لكنهم يريدون طمس الحقائق إلا يكفي أنهم اغرقوا البلد بالديون ونفتش اليوم عن ودائع اللبنانيين التي أهدروها؟.

وأضاف: سقطت محاولة الانقلاب ولم تنجح كل الاجتماعات السرية والعلنية والاتفاقات فوق الطاولة وتحتها وأوامر العمليات في الاطاحة بورشة اكتشاف الفساد.

 

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