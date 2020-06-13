حبس عاطل متهم بالاتجار فى المواد المخدرة بمدينة 6 أكتوبر

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة بعدم ضبط وبحوزته 200 تذكرة هيروين بمدينة 6 أكتوبر.

وتوصلت تحريات رجال المباحث، إلى أن المتهم يتردد على مدينة 6 أكتوبر، لترويج المخدر على عملائه، بعد التواصل معهم هاتفيا، وتحديد أماكن لقائهم، حتى تم القبض عليه، وبحوزته 200 تذكرة هيروين، وهاتف محمول، ومبلغ مالى، وميزان حساس، وطبنجة معدلة.

اعترف المتهم أن حيازته للسلاح النارى، لاستخدامه فى الدفاع عن نفسه، مشيرا إلى أنه تخصص فى الاتجار بالهيروين، لارتفاع الأرباح من وراء بيعه، خاصة أن عملائه من الأثرياء، بسبب غلاء قيمته.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم، وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

وردت معلومات للرائد إسلام سمير رئيس مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر، تفيد اتجار عاطل بالمواد المخدرة، خاصة مخدر الهيروين.

بإعداد كمين للمتهم تم القبض عليه، وبحوزته 200 تذكرة هيروين، بلغ وزنها 300 جرام، وطبنجة معدلة، ومبلغ مالى، وميزان حساس، وهاتف محمول، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.



كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.



الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه.



وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.



أما تعاطى المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطى المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصرى، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصرى، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.