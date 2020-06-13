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حبس عاطل لتزوير عملات مصرية وترويجها بالإسكندرية

السبت، 13 يونيو 2020 01:53 م
حبس عاطل لتزوير عملات مصرية وترويجها بالإسكندرية حبس - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

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أمر المستشار أحمد محمود سليمان ، رئيس نيابة العامرية ثان بالإسكندرية، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بتقليد العملات الوطنية وترويجها بالأسواق، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وارسالها الى الجهات المسؤولة لفحصها.

تلقى اللواء سامى غنيم، مدير أمن الإسكندرية، اخطار من ضباط مباحث الأموال العامة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان العامرية، بمزاولة نشاط إجرامى بتزوير عملات ورقيه الوطنية وترويجها بالأسواق ، وعقب تقنين الإجرءات بمعرفة ضباط مباحث قسم شرطة العامرية ثان، وألقى القبض عليه وبتفتيشه عثر بحوزته على 20 ورقة مالية "فئة المائة جنيه" مقلدة، حال تواجده بدائرة القسم ، 

 وبمواجهته أقر بقيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى تقليد وتزييف العملات الوطنية وإعادة تروجيها مرة أخرى بقصد الاستفادة المادية، كما أضاف باتخاذه من شقة مستأجرة كائنة بدائرة قسم شرطة برج العرب مقراً لمزاولة نشاطه الإجرامى، وبإرشاده تم ضبط 42 ورقة مقلدة لفئة المائة جنيه و6 نماذج طباعة أوراق مالية فئة 200 جنيه، وطابعة، ومجموعة من الأدوات المستخدمة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

 

 

 


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