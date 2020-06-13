اليوم السابع
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السبت، 13 يونيو 2020 10:46 م
خالد صلاح
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حالات الإصابة بكورونا فى أمريكا 2 مليون و38 ألفا و 344 حالة

السبت، 13 يونيو 2020 09:23 م
حالات الإصابة بكورونا فى أمريكا 2 مليون و38 ألفا و 344 حالة ارتفاع أعداد المصابين في أمريكا
رويترز

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قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم السبت إن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة بلغ مليونين و38 ألفا و344 شخصا بزيادة 22317 حالة عن الإحصاء السابق، مضيفة أن عدد الوفيات ارتفع 711 ليصل الإجمالي إلى 114625 وفاة.
 
ويشمل الإحصاء حالات الإصابة والوفيات بمرض كوفيد-19 حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم 12 يونيو مقارنة بالتقرير الصادر يوم الجمعة.
 
ولا تعكس أرقام المراكز الأمريكية بالضرورة البيانات التي تصدرها كل ولاية على حدة.
 
 

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