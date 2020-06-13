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جو بايدن مهاجما ترامب: إذا منحناه 8 سنوات فى البيت الأبيض فسيغير روح الأمة

السبت، 13 يونيو 2020 07:40 م
جو بايدن مهاجما ترامب: إذا منحناه 8 سنوات فى البيت الأبيض فسيغير روح الأمة جو بايدن ودونالد ترامب
ريهام عبد الله

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واصل جو بايدن، المرشح الديمقراطى المحتمل للانتخابات الرئاسية الأمريكية، مهاجمة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، قائلا: "سوف يغير بشكل أساسى شخصية هذه الأمة، لا يمكننا أن ندع ذلك يحدث".

وقال بايدن فى تغريدة عبر حسابه بتويتر: "لقد قلت منذ بداية هذه الانتخابات إننا في معركة من أجل روح هذه الأمة، هذا صحيح اليوم أكثر من أي وقت مضى، إذا أمهلنا دونالد ترامب ثماني سنوات في البيت الأبيض، فسوف يغير بشكل أساسي شخصية هذه الأمة، لا يمكننا أن ندع ذلك يحدث".

جو بايدن
جو بايدن

وفى سياق آخر، طالب جو بايدن، المرشح الديمقراطى المحتمل للانتخابات الرئاسية، متابعيه بالتوقيع على عريضة تطالب الفيس بوك، بتغيير سياساته، قائلا: "عندما تترك منصات وسائل التواصل الاجتماعي دون رادع وتسمح بتضليل المعلومات، إنه يعرض نزاهة انتخاباتنا للخطر".

وقال بايدن فى سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمى بتويتر: "يا رفاق، رأينا في عام 2016 ما يمكن أن يحدث عندما تترك منصات وسائل التواصل الاجتماعي دون رادع وتسمح بتضليل المعلومات، إنه يعرض نزاهة انتخاباتنا للخطر، لا يمكننا ببساطة السماح بحدوث ذلك مرة أخرى في عام 2020، حتى الآن، فشل فيس بوك في سن أي إصلاحات حقيقية لوقف انتشار التضليل على منصته.. الوقت ينفد".

وتابع: "نصدر اليوم رسالة مفتوحة تطالب الشركة بتغيير سياساتها، مع أقل من 150 يومًا حتى يوم الانتخابات، لا يمكن أن تكون المخاطر أكبر، يجب علينا إصلاح Facebook لحماية ديمقراطيتنا وضمان انتخابات نزيهة، إذا وافقت ، قم بالتوقيع على الرسالة المفتوحة اليوم للمطالبة بأن يتخذ فيس بوك إجراءً".


جو بايدن

ترامب

الانتخابات الامريكية

دونالد ترامب

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