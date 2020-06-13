اليوم السابع
Ads
السبت، 13 يونيو 2020 01:33 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

جو بايدن يستمر فى دعم الاحتجاجات بمقولة للناشط الحقوقى مدجار إيفرز

السبت، 13 يونيو 2020 01:07 ص
جو بايدن يستمر فى دعم الاحتجاجات بمقولة للناشط الحقوقى مدجار إيفرز جو بايدن
كتب آسر أحمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يواصل المرشح الرئاسي الأمريكي جو بايدن، في دعم الاحتجاجات التي تشهدها الولايا المتحدة الأمريكية حالياً، والتي اندلعت منذ أيام تنديداً بمقتل جورج فلويد، صاحب البشرة السمراء على يد رجال الشرطة في مدينة مينيابوليس.

وفي تغريدة جديدة للمرشح الرئاسي الأمريكي، عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر، استعان فيها لمقولة الحقوقي الأمريكي الراحل مدجار إيفرز، الذي يعد من أهم قائدي انتفاضة العنصرية في فترة الخمسينات من القرن الماضي.

وقال بايدن في التغريدة "قال مدجار إيفرز، أن الحرية لم تكن إبداً حرة، ليدفع الثمن من أجل حريته وحرية اشقاءه من أصحاب البشرة السمراء، وقتل بالرصاص في الانتفاضة ضد العنصرية عام 1963، يجب علينا تكريمه من خلال المض في تلك الانتفاضة لتحقيق قضيتنا".

وعلى جانب آخر، هاجم جو بايدن المرشح الديمقراطى لانتخابات الرئاسة الأمريكية مجددا الرئيس دونالد ترامب، بسبب طريقة إدارته لجائحة كورونا مع تجاوز حالات الإصابة بالمرض فى الولايات المتحدة مليونى إصابة، وقال إن ترامب "لا يزال يرفض التعامل مع الفيروس بجدية".
 
وأشار بايدن، الذى يواجه ترامب فى الانتخابات التى تجرى فى الثالث من نوفمبر ، إلى أن عدد حالات فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، يواصل الزيادة فى أكثر من 20 ولاية. واتهم الرئيس الجمهورى بأنه "يحاول تجاهل الواقع".
 
وقال بايدن، الذى شغل منصب نائب الرئيس السابق باراك أوباما، فى بيان "حتى الآن وبعد الحصيلة التى لا تصدق والتى تكبدها بلدنا بالفعل لا يزال الرئيس ترامب يرفض التعامل مع الفيروس بجدية".

 


احتجاجات أمريكا

جو بايدن

أمريكا

مظاهرات أمريكا

اخبار امريكا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

جو بايدن يدعو فيسبوك لتغيير ضوابط الإعلانات والخطاب السياسي

الخميس، 11 يونيو 2020 08:53 م

الصحف العالمية اليوم.. جو بايدن: ترامب سيحاول سرقة الانتخابات الرئاسية المقبلة.. ورومنى يتوقع فوزه بفترة ثانية.. قطر تخفض رواتب الموظفين الأجانب بالحكومة 30%.. ومصر تقدم حوافز مالية للمساعدة فى انتعاش السياحة

الخميس، 11 يونيو 2020 02:52 م

المرشح الديمقراطى جو بايدن يحذر: ترامب سيحاول سرقة انتخابات رئاسة أمريكا

الخميس، 11 يونيو 2020 12:22 م

جو بايدن: مقتل فلويد سيغير العالم.. ونقطة تحول فى التاريخ الأمريكى

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 02:36 م

كيف يصيغ جو بايدن استراتيجيته الانتخابية بين انتشار كورونا ومقتل فلويد؟.. نائب الرئيس السابق وضع خطة ذات مسارين لمواجهة الوباء العالمى.. واختيار نائبة من الأقلية "السمراء" ورقته للاستفادة من زخم الاحتجاجات

الإثنين، 08 يونيو 2020 07:30 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أخبار × 24 ساعة.. الصحة: تسجيل 1577 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و45 وفاة

أخبار × 24 ساعة.. الصحة: تسجيل 1577 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و45 وفاة

المستشار نادر سعد: الحكومة ستطالب شركات الأدوية بزيادة إنتاج الدواء

المستشار نادر سعد: الحكومة ستطالب شركات الأدوية بزيادة إنتاج الدواء

الصحة تستجيب لاستغاثة دار "الباقيات الصالحات" للمسنين بعد ظهور إصابات بكورونا

الصحة تستجيب لاستغاثة دار "الباقيات الصالحات" للمسنين بعد ظهور إصابات بكورونا

الحكومة: ندرس غلق المحال التجارية ليلا بعد أزمة كورونا

الحكومة: ندرس غلق المحال التجارية ليلا بعد أزمة كورونا

تعافى مسنة 83 عاما من كورونا وخروجها من مستشفى العزل فى بنى سويف

تعافى مسنة 83 عاما من كورونا وخروجها من مستشفى العزل فى بنى سويف

أول مباراة بعد كورونا.. يوفنتوس يتأهل لنهائي كأس إيطاليا على حساب ميلان

أول مباراة بعد كورونا.. يوفنتوس يتأهل لنهائي كأس إيطاليا على حساب ميلان

هشام الخياط: جسد فنانة شهيرة مصابة بكورونا لم يستجب للعلاج ببلازما المتعافين

هشام الخياط: جسد فنانة شهيرة مصابة بكورونا لم يستجب للعلاج ببلازما المتعافين

الصحة: تسجيل 1577 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 وفاة وتعافى 417 مصابًا

الصحة: تسجيل 1577 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 وفاة وتعافى 417 مصابًا

مواطنات للسيسى: عايزين الشغل يتفتح وواثقين فيك.. والرئيس يرد: الظرف ده هينتهى وربنا المعين

مواطنات للسيسى: عايزين الشغل يتفتح وواثقين فيك.. والرئيس يرد: الظرف ده هينتهى وربنا المعين

ترامب يطالب الشرطة الأمريكية بحظر أسلوب الخنق خلال الاعتقالات

ترامب يطالب الشرطة الأمريكية بحظر أسلوب الخنق خلال الاعتقالات

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ80 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ80 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

السيسى يجرى اتصالا بنظيره الفرنسى بشأن ليبيا.. وماكرون يرحب بإعلان القاهرة

السيسى يجرى اتصالا بنظيره الفرنسى بشأن ليبيا.. وماكرون يرحب بإعلان القاهرة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة