جو بايدن يستمر فى دعم الاحتجاجات بمقولة للناشط الحقوقى مدجار إيفرز

يواصل المرشح الرئاسي الأمريكي جو بايدن، في دعم الاحتجاجات التي تشهدها الولايا المتحدة الأمريكية حالياً، والتي اندلعت منذ أيام تنديداً بمقتل جورج فلويد، صاحب البشرة السمراء على يد رجال الشرطة في مدينة مينيابوليس.

وفي تغريدة جديدة للمرشح الرئاسي الأمريكي، عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر، استعان فيها لمقولة الحقوقي الأمريكي الراحل مدجار إيفرز، الذي يعد من أهم قائدي انتفاضة العنصرية في فترة الخمسينات من القرن الماضي.

وقال بايدن في التغريدة "قال مدجار إيفرز، أن الحرية لم تكن إبداً حرة، ليدفع الثمن من أجل حريته وحرية اشقاءه من أصحاب البشرة السمراء، وقتل بالرصاص في الانتفاضة ضد العنصرية عام 1963، يجب علينا تكريمه من خلال المض في تلك الانتفاضة لتحقيق قضيتنا".

Medgar Evers once said, "freedom has never been free." On this day in 1963, he paid the ultimate price in pursuit of freedom for his brothers and sisters. He was gunned down fighting to end racial injustice. We must honor him by carrying forward that cause in our own lives today.