بايدن يهاجم ترامب مع تجاوز إصابات كورونا فى أمريكا مليونى حالة

رويترز

هاجم جو بايدن المرشح الديمقراطى لانتخابات الرئاسة الأمريكية مجددا الرئيس دونالد ترامب، بسبب طريقة إدارته لجائحة كورونا مع تجاوز حالات الإصابة بالمرض فى الولايات المتحدة مليونى إصابة، وقال إن ترامب "لا يزال يرفض التعامل مع الفيروس بجدية".

وأشار بايدن، الذى يواجه ترامب فى الانتخابات التى تجرى فى الثالث من نوفمبر ، إلى أن عدد حالات فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، يواصل الزيادة فى أكثر من 20 ولاية. واتهم الرئيس الجمهورى بأنه "يحاول تجاهل الواقع".

وقال بايدن، الذى شغل منصب نائب الرئيس السابق باراك أوباما، فى بيان "حتى الآن وبعد الحصيلة التى لا تصدق والتى تكبدها بلدنا بالفعل لا يزال الرئيس ترامب يرفض التعامل مع الفيروس بجدية".

وردت حملة ترامب، بالإشارة إلى القيود على السفر من الصين التى فرضها الرئيس قائلة إنها أنقذت "أرواحا لا حصر لها".

وقال تيم مرتو المتحدث باسم الحملة، "أجرت الولايات المتحدة تحت قيادة الرئيس فحوصات للفيروس أكثر مما أجرته سائر البلدان الأخرى مجتمعة... وفى الوقت نفسه يواصل جو بايدن قذف قنابل حزبية غير مجدية من على الهامش".

وتجاوزت حصيلة وفيات كورونا فى الولايات المتحدة 116 ألفا، وهى أعلى حصيلة فى العالم. وتواجه نحو ست ولايات منها تكساس وأريزونا زيادة فى عدد مرضى كورونا الذين يشغلون أسرة مستشفيات مما يعزز مخاوف من أن تؤدى إعادة فتح الاقتصاد الأمريكى لموجة ثانية من العدوى.