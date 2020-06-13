جونسون: لا مكان للبلطجة ومن يتعرض للشرطة سيتم التعامل معه بقوة القانون

كتب محمد عبد العظيم

أكد بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطانى، أنه لا مكان للبلطجة فى شوارعنا، ومن يتعرض للشرطة سيتم التعامل معه بقوة القانون، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

وكان بوريس جونسون قد قال فى تصريحات سابقة: "نعمل من أجل تمكين المساواة ونرفض تدمير الممتلكات والاعتداء على الشرطة". وأكد أن أعمال البلطجة أفسدت الاحتجاجات المناهضة للعنصرية في بريطانيا.

وأكد بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطانى، أن تظاهرات التعاطف مع مقتل جورج فلويد انحرفت عن مسارها وسنحاسب المسئولين عن ذلك.

واشتبك محتجون بريطانيون مناهضون للعنصرية مع الشرطة لفترة وجيزة، بعد تجمع آلاف فى وسط لندن للتعبير عن غضبهم من وحشية الشرطة بعد موت المواطن ذى الأصول الأفريقية الأعزل جورج فلويد فى مينيابوليس بالولايات المتحدة.