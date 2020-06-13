جمعية خيرية تدعم محافظة جنوب سيناء بـ10 آلاف كمامة

جنوب سيناء_ فايزة مرسال ومحمد حسين

استقبل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اليوم بمكتبه بالقاهرة المهندسة زينب بشير رئيس إحدى الجمعيات الخيرية التى قامت بالتبرع لمحافظة جنوب سيناء بعدد عشرة آلاف كمامة.

وأشاد المحافظ بدور المجتمع المدنى ومساهماته لخدمة المجتمع وخاصة جمعيات المجتمع المدنى وأثنى على تبرعها الكبير لصالح المحافظة وذلك للمساعدة فى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد والتوعية الدائمة ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة الفيروس، ومساهمةًّ من الجمعية لدعم الإجراءات الطبية والصحية والتوجيهات بارتداء الكمامات للحفاظ على حياة المواطنين .

وأكد محافظ جنوب سيناء أن تلك المبادرة ليست الأولى من نوعها ولن تكون الأخيرة حيث تم الاتفاق مع المهندسة زينب بشير على المزيد من هذه المشاركات دعما لمحافظة جنوب سيناء.

كما قام اللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والمتابعة يرافقه اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد واللواء محمد شعير رئيس مدينه نويبع واللواء وليد المعداوى رئيس مدينه دهب بجولة تفقدية بمدينة دهب، فى ضوء توجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

وذلك للوقوف على الموقف التنفيذى بالمدينة ومطالبها فى الخطة القادمة وشملت الزيارة لقاء مع شيوخ وعواقل ورجال الأعمال بالمدينة للتعرف على مطالب المواطنين من كافة الخدمات.