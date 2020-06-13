اليوم السابع
Ads
السبت، 13 يونيو 2020 11:52 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تنفيذ أكبر "برجولة" على شاطئ الفيروز بمدينة طور سيناء

السبت، 13 يونيو 2020 10:31 ص
تنفيذ أكبر "برجولة" على شاطئ الفيروز بمدينة طور سيناء تنفيذ أكبر برجولة بشاطئ الفيروز بجنوب سيناء
جنوب سيناء - محمد حسين - فايزة مرسال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 

أعلنت الوحدةً المحلية لمركز ومدينة الطور ، بجنوب سيناء ، عن تنفيذ أكبر برجولة على شاطئ الفيروز بمدينة طور سيناء.

 

وأوضح البيان أنه تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء ، بضرورة متابعة كافة المشروعات التنموية الجارى تنفيذها ، تابع صباح اليوم السبت الموافق أحمد عبد العظيم رئيس مركز ومدينة طور سيناء ، أعمال تنفيذ اكبر برجولة بشاطئ الفيروز بمدينة طور سيناء.

 

وتم الانتهاء من تنفيذ وتركيب قلب البرجولة وكذلك تركيب منايم محيط البرجولة بالكامل تمهيدا للبدأ فى استكمال باقى الأعمال ، وتعد هذه البرجولة الأكبر فى المساحة والحجم فى محافظة جنوب سيناء ، وتشبه برجولة مدينة أبورديس التى نفذتها شركة بلاعيم أيضا على شاطئ عام مدينة أبورديس عام  ٢٠١٨.

 

وسبق وقام اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ، بجولة ميدانية بمدينة طور سيناء ، فى إطار جولاته الميدانية لمتابعة المشروعات الجارى العمل بها فى كافة مدن المحافظة قام اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء رافقه خلالها المهندسة ايناس سمير نائب المحافظ واللواء نادرحنفى عشماوى السكرتير العام واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للمشروعات والتنمية واحمد عبد العظيم رئيس مدينة طور سيناء.

وبدأت الجولة بتفقد مشروع ممشى أهل مصر الجارى تنفيذه على امتداد الشاطئ بطول كيلو ونصف ، والذى يجرى تزويده بكافة الإمكانيات والخدمات لراحة المواطنين وزائرى المدينة.

ويذكر ان المنطقه تشهد تطوير حقيقيا حيث يجرى تطوير كورنيش المدينة، ورصف وتوسيع وازدواج وتجميل طريق منطقة حمام موسى، بطول 3.5 كيلومتر، بتكلفة 38 مليون جنيه، بالاضافة لتوسعة الطريق وإقامة مشاية دراجات، وأخرى للمشاة، وحارتين كل حارة عرضها 8 أمتار، وعرض الطريق الإجمالى 30 مترا.

كما تفقد المحافظ ثانى أكبر محطة تحلية لمياه البحر فى مصر بمنطقة حمام موسى بمدينة الطور، والتى تبلغ طاقتها 30 ألف متر مكعب مياه/يوم، ومقامة على مساحة 4800 مترمربع.

unnamed (1)
تنفيذ أكبر برجولة بشاطئ الفيروز بجنوب سيناء

 

unnamed (2)
تنفيذ أكبر برجولة بشاطئ الفيروز بجنوب سيناء

 

unnamed (3)
تنفيذ أكبر برجولة بشاطئ الفيروز بجنوب سيناء

 

unnamed
تنفيذ أكبر برجولة بشاطئ الفيروز بجنوب سيناء

 


جنوب سيناء

الطور

طور سيناء

محافظ جنوب سيناء

اكبر برجولة

شاطئ الفيروز

اخبار مصرية

اخبار مصر

اخبار عاجلة

محافظة جنوب سيناء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بداية من غدا..حظر التجوال من 8 مساء لـ 4 صباحا وغلق المحال والمولات 6 مساء

بداية من غدا..حظر التجوال من 8 مساء لـ 4 صباحا وغلق المحال والمولات 6 مساء

انسى كورونا واستمتع بالسبت الكروى.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

انسى كورونا واستمتع بالسبت الكروى.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

جالطة سراى التركى يضع محمود تريزيجيه على قائمة أولويات الموسم الجديد

جالطة سراى التركى يضع محمود تريزيجيه على قائمة أولويات الموسم الجديد

المالية: توجيهات رئاسية بتحفيز الاستثمارات والاقتصاد قادر على امتصاص الصدمات

المالية: توجيهات رئاسية بتحفيز الاستثمارات والاقتصاد قادر على امتصاص الصدمات

ارتفاع حصيلة المتعافين من كورونا بمستشفى إسنا للعزل الصحى لـ 630 حالة

ارتفاع حصيلة المتعافين من كورونا بمستشفى إسنا للعزل الصحى لـ 630 حالة

الإسكان: حجز وحدات الإعلان الـ13 مستمر لـ4 يوليو..ولا داعى للتزاحم بالبريد

الإسكان: حجز وحدات الإعلان الـ13 مستمر لـ4 يوليو..ولا داعى للتزاحم بالبريد

التعليم: غدا استقبال اعتذارات غير الراغبين فى المشاركة بامتحانات الثانوية

التعليم: غدا استقبال اعتذارات غير الراغبين فى المشاركة بامتحانات الثانوية

وزير الإسكان يصدر 22 قراراً إدارياً لإزالة مخالفات البناء والتعديات بالمدن الجديدة

وزير الإسكان يصدر 22 قراراً إدارياً لإزالة مخالفات البناء والتعديات بالمدن الجديدة

السكة الحديد: توفير كمامات يوميا بشبابيك الحجز بالمحطات بسعر التكلفة

السكة الحديد: توفير كمامات يوميا بشبابيك الحجز بالمحطات بسعر التكلفة

ارتفاع بدرجات الحرارة اليوم والعظمى بالقاهرة 38 درجة

ارتفاع بدرجات الحرارة اليوم والعظمى بالقاهرة 38 درجة

لطلاب الثانوية العامة.. اعرف شكل لجنة الامتحانات لحماية الطلاب من كورونا

لطلاب الثانوية العامة.. اعرف شكل لجنة الامتحانات لحماية الطلاب من كورونا

كيف نظم القانون توزيع التركة على الورثة؟

كيف نظم القانون توزيع التركة على الورثة؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة