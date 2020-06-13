جنوب سيناء - محمد حسين - فايزة مرسال

أعلنت الوحدةً المحلية لمركز ومدينة الطور ، بجنوب سيناء ، عن تنفيذ أكبر برجولة على شاطئ الفيروز بمدينة طور سيناء.

وأوضح البيان أنه تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء ، بضرورة متابعة كافة المشروعات التنموية الجارى تنفيذها ، تابع صباح اليوم السبت الموافق أحمد عبد العظيم رئيس مركز ومدينة طور سيناء ، أعمال تنفيذ اكبر برجولة بشاطئ الفيروز بمدينة طور سيناء.

وتم الانتهاء من تنفيذ وتركيب قلب البرجولة وكذلك تركيب منايم محيط البرجولة بالكامل تمهيدا للبدأ فى استكمال باقى الأعمال ، وتعد هذه البرجولة الأكبر فى المساحة والحجم فى محافظة جنوب سيناء ، وتشبه برجولة مدينة أبورديس التى نفذتها شركة بلاعيم أيضا على شاطئ عام مدينة أبورديس عام ٢٠١٨.

وسبق وقام اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ، بجولة ميدانية بمدينة طور سيناء ، فى إطار جولاته الميدانية لمتابعة المشروعات الجارى العمل بها فى كافة مدن المحافظة قام اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء رافقه خلالها المهندسة ايناس سمير نائب المحافظ واللواء نادرحنفى عشماوى السكرتير العام واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للمشروعات والتنمية واحمد عبد العظيم رئيس مدينة طور سيناء.

وبدأت الجولة بتفقد مشروع ممشى أهل مصر الجارى تنفيذه على امتداد الشاطئ بطول كيلو ونصف ، والذى يجرى تزويده بكافة الإمكانيات والخدمات لراحة المواطنين وزائرى المدينة.

ويذكر ان المنطقه تشهد تطوير حقيقيا حيث يجرى تطوير كورنيش المدينة، ورصف وتوسيع وازدواج وتجميل طريق منطقة حمام موسى، بطول 3.5 كيلومتر، بتكلفة 38 مليون جنيه، بالاضافة لتوسعة الطريق وإقامة مشاية دراجات، وأخرى للمشاة، وحارتين كل حارة عرضها 8 أمتار، وعرض الطريق الإجمالى 30 مترا.

كما تفقد المحافظ ثانى أكبر محطة تحلية لمياه البحر فى مصر بمنطقة حمام موسى بمدينة الطور، والتى تبلغ طاقتها 30 ألف متر مكعب مياه/يوم، ومقامة على مساحة 4800 مترمربع.

تنفيذ أكبر برجولة بشاطئ الفيروز بجنوب سيناء

تنفيذ أكبر برجولة بشاطئ الفيروز بجنوب سيناء

تنفيذ أكبر برجولة بشاطئ الفيروز بجنوب سيناء

تنفيذ أكبر برجولة بشاطئ الفيروز بجنوب سيناء