تموين الأقصر تعلن صرف سلع بقيمة 30.5 مليون و26 مليون رغيف للمواطنين.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

صرح الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، أنه تمت مواصلة تقديم الخدمات التموينية للمواطنين، وذلك بناء على توجيهات الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، حيث أنه قام مواطني محافظة الأقصر المقيدين تموينياً خلال الـ10 أيام الماضية من شهر يونيه الجارى، بصرف سلع تموينية بمبلغ 30.5 مليون جنيه بنسبة 71% من إجمالي الدعم المقرر لمواطني المحافظة المستفيدين من مظلة الدعم.

وأضاف وكيل تموين الأقصر، فى بيان صحفى، أنه تم صرف سلع حرة بمبلغ 1.5 مليون جنيه فارق نقاط الخبز عن شهر مايو الماضي لعدد 65 ألف بطاقة تموينية قام أصحابها بتوفير جزء من حصة الخبز المقررة لهم، كما تم صرف 1902 طن دقيق مدعم من مستودعات الدقيق بموجب البطاقات التموينية، و تم صرف 26.4 مليون رغيف بلدي بالبطاقات التموينية.

وأكد الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، أنه يأتي ذلك مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية اللازمة، ووسط توفر جميع السلع التموينية والغذائية ومخزون من السلع الأساسية وكذلك المواد البترولية والبوتاجاز بالأسعار الرسمية المقررة ودون أي معوقات.

وكانت قد أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، أنه فى ضوء رصد شكاوى المواطنين من نقص سلعة السجائر وبيعها أزيد من السعر فقد كثفت مديرية التموين بالأقصر من الحملات التموينية خلال الفترة الماضية، وقال الدكتور تامر صلاح وكيل تموين الأقصر، فى بيان صحفى، إن تلك الحملات أسفرت عن تحرير محضرين تموينيين لبيع السجائر أزيد من السعر، وتم ضبط 52 قاروصة بخلاف 26 قاروصة معسل لعدم وجود فواتير وذلك بمعرفة إدارة إسنا، كما تم ضبط 100 علبة سجائر لعدم وجود فواتير وتحرر محضر بالواقعة بإدارة أرمنت، وتم تحرير محضر تموينى ضد "س.ز" بإسنا لبيعه السجائر أزيد من السعر، وتم تحرير محضر تموينى بأرمنت وضبط 50 علبة سجائر بدون فواتير.



تموين الأقصر تعلن صرف سلع بقيمة 30.5 مليون و26 مليون رغيف (1)



تموين الأقصر تعلن صرف سلع بقيمة 30.5 مليون و26 مليون رغيف (2)



تموين الأقصر تعلن صرف سلع بقيمة 30.5 مليون و26 مليون رغيف (3)



تموين الأقصر تعلن صرف سلع بقيمة 30.5 مليون و26 مليون رغيف (4)