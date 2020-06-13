اليوم السابع
Ads
السبت، 13 يونيو 2020 10:15 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تموين الأقصر تعلن صرف سلع بقيمة 30.5 مليون و26 مليون رغيف للمواطنين.. صور

السبت، 13 يونيو 2020 09:56 ص
تموين الأقصر تعلن صرف سلع بقيمة 30.5 مليون و26 مليون رغيف للمواطنين.. صور تموين الأقصر تعلن صرف سلع بقيمة 30.5 مليون و26 مليون رغيف
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

صرح الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، أنه تمت مواصلة تقديم الخدمات التموينية للمواطنين، وذلك بناء على توجيهات الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، حيث أنه قام مواطني محافظة الأقصر المقيدين تموينياً خلال الـ10 أيام الماضية من شهر يونيه الجارى، بصرف سلع تموينية بمبلغ 30.5 مليون جنيه بنسبة 71% من إجمالي الدعم المقرر لمواطني المحافظة المستفيدين من مظلة الدعم.

وأضاف وكيل تموين الأقصر، فى بيان صحفى، أنه تم صرف سلع حرة بمبلغ 1.5 مليون جنيه فارق نقاط الخبز عن شهر مايو الماضي لعدد 65 ألف بطاقة تموينية قام أصحابها بتوفير جزء من حصة الخبز المقررة لهم، كما تم صرف 1902 طن دقيق مدعم من مستودعات الدقيق بموجب البطاقات التموينية، و تم صرف 26.4 مليون رغيف بلدي بالبطاقات التموينية.

وأكد الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، أنه يأتي ذلك مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية اللازمة، ووسط توفر جميع السلع التموينية والغذائية ومخزون من السلع الأساسية وكذلك المواد البترولية والبوتاجاز بالأسعار الرسمية المقررة ودون أي معوقات.

وكانت قد أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، أنه فى ضوء رصد شكاوى المواطنين من نقص سلعة السجائر وبيعها أزيد من السعر فقد كثفت مديرية التموين بالأقصر من الحملات التموينية خلال الفترة الماضية، وقال الدكتور تامر صلاح وكيل تموين الأقصر، فى بيان صحفى، إن تلك الحملات أسفرت عن تحرير محضرين تموينيين لبيع السجائر أزيد من السعر، وتم ضبط 52 قاروصة بخلاف 26 قاروصة معسل لعدم وجود فواتير وذلك بمعرفة إدارة إسنا، كما تم ضبط 100 علبة سجائر لعدم وجود فواتير وتحرر محضر بالواقعة بإدارة أرمنت، وتم تحرير محضر تموينى ضد "س.ز" بإسنا لبيعه السجائر أزيد من السعر، وتم تحرير محضر تموينى بأرمنت وضبط 50 علبة سجائر بدون فواتير.

تموين الأقصر تعلن صرف سلع بقيمة 30.5 مليون و26 مليون رغيف (1)
تموين الأقصر تعلن صرف سلع بقيمة 30.5 مليون و26 مليون رغيف (1)

 

تموين الأقصر تعلن صرف سلع بقيمة 30.5 مليون و26 مليون رغيف (2)
تموين الأقصر تعلن صرف سلع بقيمة 30.5 مليون و26 مليون رغيف (2)

 

تموين الأقصر تعلن صرف سلع بقيمة 30.5 مليون و26 مليون رغيف (3)
تموين الأقصر تعلن صرف سلع بقيمة 30.5 مليون و26 مليون رغيف (3)

 

تموين الأقصر تعلن صرف سلع بقيمة 30.5 مليون و26 مليون رغيف (4)
تموين الأقصر تعلن صرف سلع بقيمة 30.5 مليون و26 مليون رغيف (4)

 

تموين الأقصر تعلن صرف سلع بقيمة 30.5 مليون و26 مليون رغيف (5)
تموين الأقصر تعلن صرف سلع بقيمة 30.5 مليون و26 مليون رغيف (5)

 


الاقصر

تموين الاقصر

صرف المقررات التموينية

اخبار الاقصر

صرف الخبز المدعم بالاقصر

وزارة التموين

اخبار المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الإسكان: حجز وحدات الإعلان الـ13 مستمر لـ4 يوليو..ولا داعى للتزاحم بالبريد

الإسكان: حجز وحدات الإعلان الـ13 مستمر لـ4 يوليو..ولا داعى للتزاحم بالبريد

التعليم: غدا استقبال اعتذارات غير الراغبين فى المشاركة بامتحانات الثانوية

التعليم: غدا استقبال اعتذارات غير الراغبين فى المشاركة بامتحانات الثانوية

وزير الإسكان يصدر 22 قراراً إدارياً لإزالة مخالفات البناء والتعديات بالمدن الجديدة

وزير الإسكان يصدر 22 قراراً إدارياً لإزالة مخالفات البناء والتعديات بالمدن الجديدة

السكة الحديد: توفير كمامات يوميا بشبابيك الحجز بالمحطات بسعر التكلفة

السكة الحديد: توفير كمامات يوميا بشبابيك الحجز بالمحطات بسعر التكلفة

ارتفاع بدرجات الحرارة اليوم والعظمى بالقاهرة 38 درجة

ارتفاع بدرجات الحرارة اليوم والعظمى بالقاهرة 38 درجة

لطلاب الثانوية العامة.. اعرف شكل لجنة الامتحانات لحماية الطلاب من كورونا

لطلاب الثانوية العامة.. اعرف شكل لجنة الامتحانات لحماية الطلاب من كورونا

كيف نظم القانون توزيع التركة على الورثة؟

كيف نظم القانون توزيع التركة على الورثة؟

الزراعة: برامج ترقيم وتأمين وتحصين للماشية لتحسين السلالة وتجنب الأمراض

الزراعة: برامج ترقيم وتأمين وتحصين للماشية لتحسين السلالة وتجنب الأمراض

الكهرباء: فاتورة يونيو يتم تحصيلها بالأسعار القديمة.. والجديدة تحصل فى أغسطس

الكهرباء: فاتورة يونيو يتم تحصيلها بالأسعار القديمة.. والجديدة تحصل فى أغسطس

انتهاء اليوم الـ80 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

انتهاء اليوم الـ80 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

ارتفاع عدد المتعافين من كورونا بمعسكر "أبو قير" الطبى لـ485 حالة

ارتفاع عدد المتعافين من كورونا بمعسكر "أبو قير" الطبى لـ485 حالة

250 ألف جنيه والحجب عقوبة استخدام ألفاظ تحمل سبا وقذفا على وسائل الإعلام

250 ألف جنيه والحجب عقوبة استخدام ألفاظ تحمل سبا وقذفا على وسائل الإعلام

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة