اليوم السابع
Ads
السبت، 13 يونيو 2020 07:37 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

تقارير : وزير الخارجية الأمريكى يخطط لمقابلة مسؤولين صينيين فى هاواى

السبت، 13 يونيو 2020 06:04 ص
تقارير : وزير الخارجية الأمريكى يخطط لمقابلة مسؤولين صينيين فى هاواى ترامب ونظيره الصينى
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ذكرت شبكة بوليتيكو الإعلامية الأمريكية الجمعة نقلا عن مصدرين مطلعين أن وزير الخارجية مايك بومبيو يخطط للسفر إلى ولاية هاواي للاجتماع بمسؤولين من الحكومة الصينية.

وذكرت بوليتيكو أن بومبيو، الذي ينتقد الصين بشدة في عدد من القضايا أبرزها موطن وباء فيروس كورونا وسياستها في هونج كونج ومعاملة الأقليات العرقية والدينية، يخطط للرحلة "بهدوء" مضيفة أن الترتيبات لم تنته بعد.

ولم ترد وزارة الخارجية الأمريكية والسفارة الصينية في واشنطن على طلبات للتعقيب حتى الآن.

وتدهورت العلاقات بين الولايات المتحدة والصين في الشهور الأخيرة إلى درجة إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن من الممكن قطع العلاقات.

وكان بومبيو قد قال قبل أيام إن الصين كان بمقدورها الحيلولة دون وفاة مئات الآلاف من الأرواح في أنحاء العالم لو تحلت بشفافية أكبر بشأن فيروس كورونا واتهمها برفض مشاركة المعلومات المرتبطة بالوباء.

 


الصين

امريكا

لقاء

مفاوضات

مايك بومبي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
كيف نظم القانون توزيع التركة على الورثة؟

كيف نظم القانون توزيع التركة على الورثة؟

لطلاب الثانوية العامة.. اعرف شكل لجنة الامتحانات لحماية الطلاب من كورونا

لطلاب الثانوية العامة.. اعرف شكل لجنة الامتحانات لحماية الطلاب من كورونا

الزراعة: برامج ترقيم وتأمين وتحصين للماشية لتحسين السلالة وتجنب الأمراض

الزراعة: برامج ترقيم وتأمين وتحصين للماشية لتحسين السلالة وتجنب الأمراض

الكهرباء: فاتورة يونيو يتم تحصيلها بالأسعار القديمة.. والجديدة تحصل فى أغسطس

الكهرباء: فاتورة يونيو يتم تحصيلها بالأسعار القديمة.. والجديدة تحصل فى أغسطس

انتهاء اليوم الـ80 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

انتهاء اليوم الـ80 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

ارتفاع عدد المتعافين من كورونا بمعسكر "أبو قير" الطبى لـ485 حالة

ارتفاع عدد المتعافين من كورونا بمعسكر "أبو قير" الطبى لـ485 حالة

250 ألف جنيه والحجب عقوبة استخدام ألفاظ تحمل سبا وقذفا على وسائل الإعلام

250 ألف جنيه والحجب عقوبة استخدام ألفاظ تحمل سبا وقذفا على وسائل الإعلام

10 ضوابط لفتح المساجد.. أبرزها مسافات 1.5 متر بين المصلين وارتداء الكمامة

10 ضوابط لفتح المساجد.. أبرزها مسافات 1.5 متر بين المصلين وارتداء الكمامة

"شباب البرلمان": الإجراءات الوقائية شرط أساسى لاستئناف النشاط الرياضى

"شباب البرلمان": الإجراءات الوقائية شرط أساسى لاستئناف النشاط الرياضى

فصل الكهرباء عن 7 مناطق فى الأقصر لمدة يومين لصيانة المحولات

فصل الكهرباء عن 7 مناطق فى الأقصر لمدة يومين لصيانة المحولات

تقرير برلمانى: قانون مجلس الشيوخ استحقاق دستورى طبقاً للتعديلات الدستورية

تقرير برلمانى: قانون مجلس الشيوخ استحقاق دستورى طبقاً للتعديلات الدستورية

أخبار × 24 ساعة.. الصحة: تسجيل 1577 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و45 وفاة

أخبار × 24 ساعة.. الصحة: تسجيل 1577 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و45 وفاة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة