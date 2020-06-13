اليوم السابع
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تعليم أسيوط يستعد لامتحانات الثانوية العامة بتطهير اللجان وبوابات تعقيم

السبت، 13 يونيو 2020 11:35 ص
تعليم أسيوط يستعد لامتحانات الثانوية العامة بتطهير اللجان وبوابات تعقيم صلاح فتحى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط
أسيوط – هيثم البدرى

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أنهت مديرية التربية والتعليم بأسيوط ، إستعداداتها لإمتحانات الثانوية العامة ، والتى من المقرر إن تبدأ يوم 21 من الشهر الجارى ، فى ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية والتطهير المستمر لجميع اللجان للوقاية من فيروس كورونا المستجد ، "كوفيد -19" ، ولحماية للطلاب وللعاملين بالمدارس ، تنفيذاً للتعليمات الوزارية الواردة فى هذا الشأن .

ومن جانبه أكد صلاح فتحى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط ، فى بيان صحفى ، أنه تم الإنتهاء من كافة الإستعدادات التى توفر للطلاب والملاحظين والمراقبين كل سبل الراحة سواء داخل اللجان أو فى الإستراحات ولجان تقدير الدرجات .

وأشار وكيل الوزارة إلى الإنتهاء من تجهيز مقار اللجان والبالغ عددها 94 لجنة ، منها لجنة المتفوقين ولجنة السجن موزعة على مختلف الإدارات التعليمية ، فضلا عن تجهيز إستراحات لرؤساء اللجان ، وتشمل 2 استراحة بمدينة أسيوط واستراحة بكل إدارة تعليمية ، كما جرى الانتهاء من أعداد وتجهيز وتعقيم مركز توزيع الأسئلة للثانوية العامة ، فضلًا عن تجهيز مقرات تقدير الدرجات وفرشهم وتعقيمهم لافتا إلى أن المحافظ اللواء عصام سعد محافظ أسيوط تفقد بعض لجان امتحانات الثانوية العامة ومقر كنترول الثانوية العامة لقطاع أسيوط ومقر مركز توزيع أسئلة الامتحانات بالمديرية للوقوف على الإستعدادات للإمتحانات وتطبيق الإجراءات الإحترازية باللجان والمقرات المختلفة

وأضاف وكيل الوزارة أنه جرى تعقيم وتطهير وتركيب بوابات تعقيم بكافة اللجان والمقرات وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وتوفير كافة سبل الأمن والهدوء للطلاب الذين سيؤدون الامتحانات بجميع لجان الثانوية العامة .

وذكر وكيل الوزارة أنه جرى التأكيد على دخول الطلاب والعاملين والملاحظين اللجان بالكمامات واتخاذ كافة التدابير التى من شأنها تذليل كافة العقبات أمام رؤساء اللجان والمرافقبين والملاحظين والطلاب ، وتوفر جميع الخدمات والامكانات أمام رؤساء اللجان والمراقبين ومقدرى الدرجات لممارسة عملهم .

وفى سياق متصل أشار وكيل الوزارة إلى أنه جرى توقيع عدة بروتوكولات بين "الصحة والتموين ومديرية الأمن والكهرباء" استعدادًا لاستقبال امتحانات الثانوية العامة للصف الثالث الثانوى وتوفير كافة الخدمات بمقار لجنة النظام والمراقبة ومركز توزيع الأسئلة فضلاً عن تجهيز مقرين لتقدير الدرجات والتنسيق على توفير الخدمات الأمنية والمشرفين بتلك المقار على مدار 24 ساعة

 


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