في سياق متصل، سجلت دائرة صحة النجف أكثر من 50 إصابة بفيروس كورونا.. كما أثبتت الفحوصات المختبرية في بغداد إصابة مدير الموازنة في وزارة المالية العراقية طيف سامي بالفيروس.