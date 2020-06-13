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تعافى رئيس جامعة السادات ونائبه عقب إصابتهما بفيروس كورونا

السبت، 13 يونيو 2020 03:05 م
تعافى رئيس جامعة السادات ونائبه عقب إصابتهما بفيروس كورونا الدكتور أحمد بيومى رئيس جامعة السادات
المنوفية - محمد فتحى

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أعلنت جامعة السادات بمحافظة المنوفية، عن تماثل الدكتور أحمد بيومى رئيس جامعة السادات ، والدكتور حمدى عمارة نائب رئيس الجامعة للشفاء وعودتهما إلى العمل بعد قضاء العزل ، عقب تحول نتيجة التحليل من إيجابية إلى سلبيه .

وكان الدكتور أحمد بيومى رئيس جامعة السادات، والدكتور حمدى عمارة نائب رئيس الجامعة قد أصيبا بفيروس كورنا منذ أسبوعين على التقريب وتم عزلهما منزليا .

وكان الدكتور أحمد بيومى رئيس جامعة مدينة السادات بمحافظة المنوفية، قد أكد على جاهزية المدن الجامعية بالجامعة لإستقبال المصريين العائدين من الخارج، وذلك تنفيذاً لخطط القيادة السياسية لاستيعاب العائدين من الخارج خلال مدة الحجر الصحى المقررة.

وأضاف "بيومي" أن جامعة السادات تسخر كافة إمكانياتها المتاحة تنفيذاً لخطط الدولة فى محاصرة إنتشار هذا الفيروس الخطير المعروف باسم"كوفيد ١٩" أو "كورونا".

وأوضح "رئيس الجامعة " بأن المدن الجامعية قد استعدت من جميع النواحى لإستقبال الوفود المقرر لها العودة لأرض الوطن، والدخول لمرحلة الحجر الصحى بدءٱ من الخميس المقبل، من حيث التعقيم اللازم، ووسائل الراحة والأمان و كذلك الوسائل الترفيهية.

كما أشاد "بيومي" بقررات الدولة وحلولها لعودة أبنائها العالقين من الخارج، وكذلك الحفاظ على أساليب حصار انتشار المرض وكذلك عدم تحمل المواطنين تكاليف الحجر الصحي.

 

 

 

 

 


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