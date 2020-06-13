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ترامب: الولايات المتحدة ليست شرطى العالم ولكن إذا تعرض الشعب للتهديد سنرد

السبت، 13 يونيو 2020 05:26 م
ترامب: الولايات المتحدة ليست شرطى العالم ولكن إذا تعرض الشعب للتهديد سنرد دونالد ترامب
كتبت رباب فتحى

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بدأ الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب كلمته فى حفل تخرج بالأكاديمية "ويست بوينت" العسكرية بتقديم التهانى  للدفعة وتحدث عن إنجازات الجيش الأمريكي على مر السنين، متقدما بالشكر للجنود الذين مروا عبر "أبواب الجحيم" لتلبية "نداء أمتهم".

وجاءت كلمة ترامب أثناء مشاركته اليوم السبت، فى احتفال تسليم الشهادات فى أكاديمية "ويست بوينت" العسكرية المرموقة قرب نيويورك، فى خضم خلاف بينه وبين وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" وفى وقت يتهم فيه بتسييس الجيش.

ووجه ترامب رسالته من خلال إخبار الخريجين بأن الولايات المتحدة ليست "شرطي العالم"، ولكنه يقول إذا "تعرض شعبنا للتهديد، فلن نتردد أبدًا في الرد". ويضيف أن إدارته شرعت في إعادة بناء "هائلة" للقوات المسلحة بعد أن استنزفتها "حروب لا نهاية لها".

وذكر ترامب كيف ساعد الجيش في كسب المعركة ضد العبودية والشيوعية ، وساعد في حماية الحقوق المدنية.

ووصل دونالد ترامب إلى ويست بوينت وسط تحية عسكرية بإطلاق 21 طلقة بندقية. ويلقى الكلمة أمام 1000 خريج في الأكاديمية العسكرية للولايات المتحدة الذين جلسوا وبين كل شخص والآخر مسافة 6 أقدام.

وتجمع المتظاهرون خارج الأكاديمية للتنديد بالعنصرية ومقتل جورج فلويد.

 


ترامب

الاكاديمية العسكرية

الجيش الامريكى

كورونا

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