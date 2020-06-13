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تحقيقات مقتل سيدة فى الظاهر تكشف: زوجها نفذ الجريمة لشكه فى سلوكها

السبت، 13 يونيو 2020 05:52 م
تحقيقات مقتل سيدة فى الظاهر تكشف: زوجها نفذ الجريمة لشكه فى سلوكها جثه_ارشيفية
كتب عبد الله محمود - سليم على

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كشفت تحقيقات نيابة الظاهر، فى واقعة العثور على جثة ربة منزل متفحمة داخل شقتها وبها 3 طعنات متفرقة بجسدها ، انه في بداية الواقعة التي حدثت منذ اسبوع تلقت النيابة اخطارا من رجال المباحث بنشوب حريق داخل احدي الشق السكنية ووفاة ربة منزل متأثرة بالحريق ، وبالانتقال والفحص تبين ان الجثة متفحمة ولم تستطع المناظرة تحديد اذا كان العمل جنائي ام طبيعي.

واضافت النيابة ان منظر الجثة وتفحمها وما بها من طعانات، اثار الشكوك حول طبيعة الوفاة، الامر الذي دفع جهات التحقيق لاصدار امر بتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة الحقيقى، حيث تبين ان المجني عليها لم تلقي مصرعها نتيجة الحريق ، بل تم قتلها بسلاح ابيض قبل تفحمها ، حيث اظهر الطب الشرعي ان الجثة بها 3 طعنات متفرقة .

واشارت التحقيقات انه فور استلام تقرير الطب الشرعي المبدئي ، بدات النيابة في التحقيق والفحص لكشف ملابسات القضية، وبسؤال الشهود والجيران تبين ان الزوج وراء ارتكاب الواقعة لشكه في سلوكها.

وكشفت التحريات أن مشادة كلامية نشبت بين المتهم وزوجته لشكه في سلوكها فتعدى عليها بالضرب ، ثم توجه إلى المطبخ وأحضر سلاحًا أبيض ووجه لها 3 طعنات فسقطت على الأرض مفارقة الحياة.

وكشفت التحقيقات أن المتهم قام بإشعال النيران في الشقة لإخفاء جريمته، وإبعاد أي شبهة جنائية تجاه، ثم فر هاربًا حتى سقط في قبضة رجال المباحث.

وكانت غرفة عمليات نجدة القاهرة تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية في إحدى العقارات في الظاهر ودفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمني وتم محاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وتمت عملية إخماد الحريق.

وبالفحص والمعاينة تبين العثور على جثة ربة منزل في العقد الثالث من عمرها وبها آثار 3 طعنات وآثار حروق بجسدها وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات والاستماع لأقوال شهود عيان تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجني عليها بسبب شكه في سلوكها وأنه دائمًا يتعدى عليها بالضرب. وبناء على إذن من النيابة العامة تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم في مكان اختبائه بمنطقة دار السلام وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.


مقتل سيدة

سوء السلوك

حريق الجثه

قسم الظاهر

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