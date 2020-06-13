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تجديد ندب الدكتورة نزيهة عز العرب وكيلا لمديرية الصحة بالغربية لمدة عام

السبت، 13 يونيو 2020 01:15 م
تجديد ندب الدكتورة نزيهة عز العرب وكيلا لمديرية الصحة بالغربية لمدة عام الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة
الغربية – مصطفى عادل

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اصدرت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، قرارا بتجديد ندب الدكتورة نزيهه فوزي عز العرب كبير اخصائيين طب بشري بمديرية الصحة بالغربية، للعمل وكيلا للمديرية لمدة عام.

وجاء فى القرار رقم 384لسنة 2020 بعد الإطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43لسنة 1979 وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 81لسنة 2016، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 242لسنة 1996 بتنظيم وزارة الصحة والسكان وعلى القرار الوزاري رقم 61 لسنة 2020، فقد تقرر تجديد ندب الدكتورة نزيهه فوزي عز العرب كبير اخصائيين طب بشري بمديرية الشئون الصحية بالغربية، للعمل وكيلا للمديرية وذلك لمدة عام.

من ناحيه اخرى نفى الدكتور جمال شادي مدير مستشفى المحلة العام بمحافظة الغربية ماتردد على مواقع التواصل الاجتماعي حول إصابة طبيب جراحة بفيروس كورونا المستجد أثناء عمله بالمستشفى، وأكد مدير المستشفى لـ"اليوم السابع" ان الطبيب يدعي محمد على وأنه أجرى ضمن فريق طبي معاون عملية استئصال الزائدة لممرضة مصابه بكورونا، مشيرا إلى أن العملية انتهت بنجاح وتحسنت حالتها الصحية، مشيرا إلى أنه تم إجراء فحوصات للفريق الطبي للتأكد من عدم إصابتهم بالكورونا، وجاءت نتيجة فحص عيناتهم سلبية.

من ناحية أخرى، قرر الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، فتح تحقيق في واقعة تبادل جثتي رجل من إحدى قرى كفر الزيات، وسيدة من مدينة المحلة توفيا بفيروس كورونا، داخل مستشفى عزل كفر الزيات، وإحالة عامل وعاملة بمشرحة المستشفى للتحقيق بصفتهم مسئولين عن إجراءات التغسيل وتكفين جثمان المتوفيين بكورونا.

وأكد "حميدة" أن هناك خطأ تم حدوثه من مسئولي مشرحة مستشفى عزل كفر الزيات، في أثناء تسليم جثمان الجثتين المتوفيين بفيروس كورونا بسبب الإجراءات الاحترازية داخل مستشفى عزل كفر الزيات، حيث تم تدارك الخطأ وتسليم الجثتين لذويهم وإنهاء إجراءات الدفن.

 

 


اخبار عاجله

وزيرة الصحة

مديرية الصحة بالغربية

الدكتورة هالة زايد

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