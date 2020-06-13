بى بى سى: اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين فى لندن.. صور

كتبت: نهال أبو السعود

هاجم متظاهرون فى لندن رجال الشرطة بإلقاء الزجاجات عليهم، حيث تجمع المئات رغم التحذيرات لتجنب الاحتجاجات. وقالت هيئة الإذاعة البريطانية إنه قد تجمع عدد من المنظمات في وسط لندن مدعية أنها كانت تحمى التماثيل من النشطاء المناهضين للعنصرية.

ووصفت وزيرة الداخلية بريتي باتيل العنف تجاه ضباط الشرطة بأنه "بلطجة غير مقبولة على الإطلاق"، وسط انتشار المظاهرات المناهضة للعنصرية في جميع أنحاء المملكة المتحدة.





يذكر أن الشرطة البريطانية فرضت قيودًا على عدة مجموعات تنوي الاحتجاج بعد مشاهد عنيفة في نهاية الأسبوع الماضي. وقالت جماعات مختلفة من مختلف أنحاء البلاد إنهم قدموا إلى لندن لحماية رموز التاريخ البريطاني.

وتجمع المئات من الرجال معظمهم من أصحاب البشرة البيضاء حول النصب التذكاري للحرب في وايتهول وتمثال ونستون تشرشل في ساحة البرلمان.

وتمكن بعض المتظاهرين من كسر الحواجز المعدنية حول Cenotaph في Whitehall أثناء إلقاء أعمدة العلم ومخروط المرور تجاه الشرطة الذين كانوا يضربونهم بالهراوات، ثم انتقلت مجموعات كبيرة من المتظاهرين إلى الساحة حيث ألقيت الألعاب النارية عبر الحشود. وحث عمدة لندن، صديق خان، المتظاهرين على المغادرة الآن لمنع المزيد من العنف وانتشار كورونا في المدينة.





وحث منظمو حركة "الحياة السوداء" الناس على عدم الانضمام إلى أي مسيرات مناهضة للعنصرية مخطط لها في نهاية الأسبوع بسبب مخاوف من احتمال وقوع اشتباكات مع جماعات متطرفة وتم تقديم مظاهرة واحدة كانت مقررة يوم السبت في لندن لمدة يوم واحد. وتم تنظيم العديد من الاحتجاجات المناهضة للعنصرية في برايتون ونيوكاسل وليفربول وتشيلمسفورد. وفي برايتون اشتبك بعض المتظاهرين المناهضين للعنصرية مع مجموعات تجمعوا في النصب التذكاري للحرب في المدينة.





جاء ذلك بعد تجمع أكثر من 1000 متظاهر، يرتدون ملابس وأقنعة سوداء، لتشكيل خط طوله ميل على طول الواجهة البحرية أثناء قيامهم باحتجاج صامت. وفي نيوكاسل أصيب المتظاهرون الذين يدعمون حركة "الحياة السوداء" بالصدمة بسبب احتجاج مضاد كبير.