رئيس وزراء بريطانيا: أعمال البلطجة أفسدت الاحتجاجات ضد العنصرية

بعد وقوع اشتباكات عنيفة في لندن خلال الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة البريطانية ضد العنصرية، قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، مساء الأحد، إن الاحتجاجات المعارضة للعنصرية في‎ ‎بريطانيا‎ أفسدتها أعمال البلطجة.

وقال جونسون عبر تويتر :" للناس الحق في الاحتجاج السلمي مع مراعاة التباعد الاجتماعي ولكن ليس لديهم الحق في مهاجمة الشرطة... هذه المظاهرات أفسدتها أعمال البلطجة وهي خيانة للغرض الذي تدعمه. المسؤولون عن ذلك سيحاسبون".

People have a right to protest peacefully & while observing social distancing but they have no right to attack the police. These demonstrations have been subverted by thuggery - and they are a betrayal of the cause they purport to serve. Those responsible will be held to account.