اليوم السابع
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بعد نجاحها في العلاج.. هل تحمي بلازما المتعافين من الإصابة بفيروس كورونا؟

السبت، 13 يونيو 2020 07:00 م
بعد نجاحها في العلاج.. هل تحمي بلازما المتعافين من الإصابة بفيروس كورونا؟ بلازما-صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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بعد نجاح البلازما فى علاج مرضى الفيروس التاجى ، يختبر العلماء ما إذا كانت بلازما الدم من الناجين من الفيروس التاجي يمكن أن تمنع العدوى في الآخرين، واستخدامها كعلاج وقائى، حيث يتبرع الناجون من COVID-19 بلازما الدم بأعداد كبيرة على أمل أن يساعد المرضى الآخرين على التعافي من الفيروس التاجي.

وحسب جريدة الديلى ميل البريطانية، لا يزال من غير الواضح تمامًا ما إذا كانت البلازما من المرضى الذين تم شفائهم أو مقدارها تعزز احتمالات البقاء على قيد الحياة لأولئك الذين ما زالوا يحاربون الفيروس، ولكن إذا كانت وقائية ، فقد تكون موردًا كبيرًا غير مستغل حيث تحارب الولايات المتحدة لقمع موجة ثانية.

 

وقال الدكتور شموئيل شوهام من جامعة جونز هوبكنز ، الذي بدأ دراسة على 150 متطوعًا لمعرفة ما إذا كانت البلازما الغنية بالخلايا المناعية يمكن أن تمنع العدوى ، "لدينا بصيص أمل".

تم علاج الآلاف من مرضى الفيروس التاجي في المستشفيات حول العالم بما يسمى بالبلازما النقاهة - بما في ذلك أكثر من 20000 في الولايات المتحدة - مع القليل من الأدلة القوية حتى الآن على أنها تحدث فرقًا، كانت إحدى الدراسات الحديثة من الصين غير واضحة في حين عرضت دراسة أخرى من نيويورك تلميحًا بالفائدة.

مع إجراء اختبار أكثر صرامة للعلاج بالبلازما ، يقوم الدكتور شوهام بإجراء دراسة على مستوى الدولة تطرح السؤال المنطقي التالي: هل يمكن إعطاء الناجين البلازما مباشرة بعد التعرض الشديد للمخاطر للفيروس لدرء المرض؟

سيتم تعيين 150 متطوعًا بشكل عشوائي للحصول على إما البلازما من الناجين من COVID-19 التي تحتوي على أجسام مضادة لمحاربة الفيروسات التاجية أو البلازما العادية ، مثل المستخدمة يوميًا في المستشفيات ، والتي تم تجميدها قبل الوباء. سيتتبع العلماء ما إذا كان هناك اختلاف في من يمرض.

إذا نجحت ، يمكن أن يكون للبلازما الناجية تداعيات مهمة حتى وصول اللقاح - مما يزيد من احتمال حماية الأشخاص الأكثر عرضة للخطر الذين يعانون من ضخ مؤقت مؤقت للمناعة.

 

 


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