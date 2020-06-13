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بدء تثبيت بوابات التعقيم أمام لجان امتحانات الثانوية العامة بالقاهرة.. صور

السبت، 13 يونيو 2020 01:36 م
بدء تثبيت بوابات التعقيم أمام لجان امتحانات الثانوية العامة بالقاهرة.. صور تثبيت بوابات التعقيم أمام لجان امتحانات الثانوية العامة بالقاهرة
كتب سيد الخلفاوى

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بدأت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، تثبيت بوابات التعقيم الإلكترونية والتى سيتم استخدامها لتعقيم طلاب الثانوية العامة، خلال ماراثون الامتحانات، الذى يبدأ نهاية الشهر الجارى، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية التى تنفيذها لحماية الطلاب، من فيروس كورونا

 

وأكد محمد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية و بدء تركيب بوابات التعقيم الإلكترونية بمداخل المدارس، موضع اللجان، تحت إشراف المدير العام، وتم بالفعل تثبيت عددا منها بمداخل المدارس

 

وأضاف عطية أنه يتم بث قناة المديرية التعليمية تعليم القاهرة اون لاين لاقوى مراجعات الشهادة الثانوية العامة فى جميع المواد الدراسية لمختلف الشعب، ويقدمها نخبة من معلمى القاهرة المتميزين

 

وفى السياق أكد عطية أن إجمالى عدد طلاب الثانوية العامة بالقاهرة هذا العام 97967 طالبا وطالبة، مؤكدًا أنه طبقًا لتعليمات وزارة التربية والتعليم تم تخفيض أعداد الطلاب داخل اللجان الفرعية من 20 طالبا إلى 14 طالبا أو أقل فى اللجنة الواحدة حرصًا على وجود مسافات للتباعد بين الطلاب، الأمر الذى أدى الى زيادة أعداد اللجان الرئيسية على مستوى المحافظة من 281 لجنة إلى 310 لجان رئيسية

 

وبدوره أكد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالمرور الدورى على اللجان التى سيتم عقد الامتحان بها للتأكد من اتخاذ التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية والتجهيزات اللازمة من وسائل الإنارة والتهوية المناسبة والتأكد من نظافة اللجان من الداخل والمحيط الخارجى لها، وتوافر وسائل الحماية المدنية وطفايات الحريق بكل مدرسة ومراجعتها للتأكد من عملها بكفاءة مع عدم السماح قطعيا بوجود أى إشغالات أو باعة جائلين فى المحيط الخارجى للجان من خلال التواجد الميدانى لكل رؤساء الأحياء على مدار اليوم.

 

ووجه محافظ القاهرة رؤساء الأحياء بتقديم الدعم اللوجيستى لمديرية التربية والتعليم فى أعمال تطهير مقار اللجان عقب كل امتحان مع ضرورة استمرار عمليات التطهير والتعقيم التى تتم حاليًا للمدارس التى ستقام بها لجان الامتحانات، وتكرار ذلك بصفة دورية مع التأكد من توافر المطهرات وأدوات غسيل الأيدى بجميع دورات المياه الموجودة داخل المقار.

 

 

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