اليوم السابع
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باكستان تطالب قطر بدفع أجور عمال منشآت كأس العالم المتأخرة

السبت، 13 يونيو 2020 12:23 م
باكستان تطالب قطر بدفع أجور عمال منشآت كأس العالم المتأخرة عمال منشآت كأس العالم
إيمان حنا

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أفادت جريدة آراب نيوز أن مسؤولين حكوميين أعلنوا إن باكستان تدخلت نيابة عن مواطنيها العاملين في قطر الذين كانوا يعملون في مشاريع كأس العالم من خلال مطالبة الدولة الخليجية الصغيرة بمعالجة قضايا الدفع وفق موقع عرب نيوز.

عمل حوالي 150 ألف باكستاني في قطر. وأشار المدير العام لمكتب الهجرة والباكستانيين في الخارج كاشف أحمد نور: "في عام 2015، وعدت حكومة قطر بـ 100 ألف وظيفة تتعلق بمشاريع كأس العالم وتم إرسال أكثر من 80 ألف باكستاني إلى ذلك البلد. لكن لا توجد بيانات مفصلة عن عدد العمال الذي تم توظيفهم بشكل فردي". وقال إن السلطات القطرية توقفت عن الدفع لبعض الشركات بما في ذلك ديسكون، وهي شركة متعددة الجنسيات مقرها باكستان والتي نقلت العديد من العمال إلى الدوحة.

وأضاف أن "ديسكون شغلت العديد من العمال الباكستانيين ولكن بعض هؤلاء الأفراد بدأوا يواجهون مشكلات تتعلق بالمرتبات". "تناولنا ذلك مع الشركة وطلبنا من مسؤوليها الإفراج عن الرواتب وتوفير الإقامة والطعام للعمال حتى عودتهم إلى باكستان. تلقينا أيضا المزيد من الشكاوى المتعلقة بهذه المدفوعات بعد تفشي فيروس كورونا. لقد عملنا مع الحكومة المضيفة وموظفي الشركة وأرباب العمل للتعامل مع هذه القضية".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية عائشة فاروقي أن سفارة باكستان في الدوحة تناولت كل هذه الحالات مع وزارة العمل القطرية. وأبلغت "آراب نيوز" أن وزير العمل أكد أيضا دعمه لحل مثل هذه القضايا، مضيفة أن ديسكون أبلغت السفارة بأن جميع موظفيها تقريبا قاموا بتسوية مستحقاتهم مع الشركة.

 


تميم

العمال فى قطر

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