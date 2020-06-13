انتحار شاب أصيب بأزمة نفسية بعد معاناته مع فيروس كورونا بأوسيم

كتب بهجت أبو ضيف

انتحر شاب شنقا داخل مسكنه بأوسيم لتدهور حالته النفسية، بعد إصابته بفيروس كورونا، وعثرت زوجته عليه مفارقا الحياة، أثناء توصيل الطعام له بغرفة العزل بمسكنه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقى مركز شرطة أوسيم، بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل مسكنه، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة شاب، تبين أنه كان مصابا بفيروس كورونا، وتدهورت حالته النفسية، بعد الإصابة، حيث كان يقضى فترة العزل بمسكنه، وخلال إطمئنان زوجته عليه، وتوصيل الطعام لغرفته، عثرت عليه مفارقا الحياة، بعد انتحاره شنقا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.