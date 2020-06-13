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اليونان تستقبل السائحين الاثنين المقبل بدون حجر صحى

السبت، 13 يونيو 2020 12:29 م
اليونان تستقبل السائحين الاثنين المقبل بدون حجر صحى اليونان
كتبت آمال رسلان 

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تستعد اليونان لاستقبال السياح من جميع انحاء العالم بداية من الاثنين المقبل، دون الحاجة إلى الحجر الصحي (مع إمكانية أن تقوم السلطات الصحية إجراء فحوصات فورية للفيروس) إلى مطاري أثينا و Thessaloniki، فاعتبارا من أول يوليو ستكون هناك رحلات جوية إلى جميع المطارات الإقليمية في البلاد، وأعلن وزير السياحة هاري ثيوهاريس أنه في الأول من يوليو 2020 ، ستفتح اليونان جميع مطاراتها بالكامل أمام الرحلات الجوية من الخارج.
 
وقال الوزير فى تصريحات نقلها موقع جريك سيتى تايمز اليونانى"خطتنا شاملة وقد قمنا بالفعل بتدريبات طارئة". وأضاف أنه سيتم  أخذ عينات عشوائية سيحدث في المطارات لفيروس كورونا الجديد ، وسيضطر الزوار إلى انتظار نتائج الاختبار في فندق معين - إقامة لمدة 7 أيام في فندق للحصول على نتائج سلبية و 14 يومًا لفنادق إيجابية، وستقوم كل من الوحدات المتنقلة والعائمة في المطارات والجزر ، على التوالي ، بجمع عينات الاختبار.
 
وقامت اليونان بتقوية النظام الصحي في المناطق السياحية على بحر إيجه وزادت من عدد المهنيين الطبيين بتوظيف 687 طبيبا إضافيا وطاقم تمريض في الجزر. بالإضافة إلى ذلك تم توفير حوالي 450 سرير في وحدات العناية المركزة بالمستشفيات الإقليمية للسائحين، وتوفير عدد من الطائرات والمروحيات لاستخدامها في حالات الطوارئ لنقل أي مريض. وقال وزير الصحة اليوناني Vassilis Kikilias "اليونان بلد آمن على 
 
 
وستبدأ جميع المطارات اليونانية استقبال رحلاتها من الخارج اعتبارًا من 1 يوليو، حيث سيتم رفع القيود المفروضة على الرحلات الجوية من إيطاليا وهولندا وإسبانيا اعتبارًا من 15 يونيو (عندما يُسمح بالرحلات الأولى من الخارج ، ولكن فقط لمطار أثينا الدولي وسالونيك).
 
 
 
 

اليونان

عودة السياحة

حجر صحى

اخبار مصر

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