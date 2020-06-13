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"الوطنية للإعلام" تعلن تعافى 35 حالة من المصابين بفيروس كورونا من العاملين

السبت، 13 يونيو 2020 08:10 م
"الوطنية للإعلام" تعلن تعافى 35 حالة من المصابين بفيروس كورونا من العاملين ماسبيرو
كتب محمد السيد

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أكدت الهيئة الوطنية للإعلام أنه فى إطار تواصل ومتابعة الرعاية الطبية بالهيئة مع كافة الحالات المصابة بفيروس كورونا وإجراء الفحوصات الطبية والتحاليل اللازمة وفقًا لبروتوكول العلاج المتبع لوزارة الصحة فقد وصل اجمالى عدد حالات التعافى والخروج من المستشفيات 35 حالة وهناك عدد 40 حالة مابين العزل المنزلى والمستشفيات.

وأضافت الهيئة فى بيان لها، أن الرعاية الطبية تؤكد على تلقى بلاغات الحالات المشتبه بهم أو المصابة والاستجابة لهم ومتابعتهم والتأكد من تقديم كافة الخدمات الطبية اللازمة من فحوصات وعمل الأشعة والتحاليل اللازمة وفقًا لبروتوكول العلاج المتبع لوزارة الصحة وتستمر المتابعة يوميًا للوقوف على تطورات الموقف لكافة الحالات حتى تعافيها .

ولفتت الهيئة الوطنية للإعلام إلى أن الرعاية الطبية ولجنة السلامة والصحة المهنية وفرق العمل المعنية تتابع بشكل يومى كافة تنفيذ الاجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة بالوطنية للإعلام للحفاظ على سلامة وصحة العاملين بها والتأكد من الالتزام بمسافة التباعد المقررة وارتداء الكمامة خلال الدخول وأثناء فترات العمل واختبار كشف درجه الحراره ومتابعة أعمال التعقيم والتطهير بمختلف المنشآت التابعة للوطنية للاعلام وتزويد مداخل ومخارج المبنى والطرقات بالمعقمات والمطهرات.


الهيئة الوطنية للاعلام

حسين زين

اخبار مصر

فيروس كورونا

الوطنية للاعلام

ماسبيرو

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