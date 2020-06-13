الكنيسة القبطية بالكويت تختتم مؤتمر "عليك توكلت" اليوم

كتبت ــ سارة علام

تختتم كاتدرائية مارمرقس الرسول في الكويت، اليوم السبت؛ مؤتمر"عليك توكلت" أونلاين؛ والذي افتتحته أمس؛ لشعب الكنيسة، تحت رعاية وإشراف "الأنبا انطونيوس"، مطران الكرسي الأورشليمي والكويت والشرق الأدني، ويلقي العظات القمص داود لمعي، كاهن كنيسة مارمرقس بمصر الجديدة بالقاهرة.

وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، "صوم الرسل" الذى يستمر أكثر من شهر وينتهى فى 12 يوليو المقبل، بعيد الرسولين بطرس وبولس الرسول.

وتعتبر مدة صوم الرسل هي المدة المتغيرة الوحيدة بين أصوام الكنيسة لتحدد كل سنة بمدة مختلفة بين 14 يومًا حتى 48 يومًا.