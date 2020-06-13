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القبض على عاطل بحوزته كمية من المواد المخدرة بالمنيا

السبت، 13 يونيو 2020 08:37 م
القبض على عاطل بحوزته كمية من المواد المخدرة بالمنيا حبس -ارشيفية
المنيا- حسن عبد الغفار

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ألقت وحدة البحث الجنائى بمركز شرطة أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا ، القبض على عاطل لاتجاره بالمواد المخدرة مقيم بدائرة مركز المنيا متخذاً من دائرة مركز شرطة أبوقرقاص مسرحاً لمزاوله نشاطة الإجرامى.

تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارًا من اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية يفيد بأن معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة أبوقرقاص أكدت قيام "م. ف "، 33 عاما، عاطل ، مقيم بدائرة مركز المنيا بالاتجار في المواد المخدرة "الحشيش"، بكميات كبيرة وترويجها على عملائه متخذاً من دائرة مركز شرطة أبوقرقاص لمزاوله نشاطة الإجرامى .

وعقب تقنين الإجراءات وتكليف فريق ضبط برئاسة الرائد محمد بكر  رئيس مباحث مركز شرطة أبوقرقاص وبمعاونه النقيب مروان نصر ، والنقيب أحمد عبد العظيم سليمان.

 وبإعداد كمين له وأثناء ضبطه حاول المتهم الاعتداء على القوة الأمنية وتهديد أفرادها وحاول الهرب ، إلا أنهم تمكنوا من السيطرة عليه وضبطه وبحوزته 44 قطعة من مخدر "الحشيش" وتذكرة من مخدر "الهيروين" ومبلغ مالى وهاتف محمول للتواصل مع العملاء. تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق .


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قسم ابوقرقاص

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