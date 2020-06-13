وأوضحت (الطيران المدني) الكويتية- في بيان صحفي، تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت نسخة منه - أن الرحلات تضمنت 8 رحلات على متنهم 1352 راكبا إلى القاهرة، و6 رحلات على متنهم 883 راكبا إلى سوهاج، و4 رحلات على متنهم 605 ركاب إلى أسيوط ورحلين على متنهما 313 راكبا إلى الإسكندرية.



وأضافت أن الشركات الناقلة لتلك الرحلات، هي شركة طيران المصرية، وفلاي ايجيبت، واير كايرو، وشركة الخطوط الجوية الكويتية، وشركة طيران الجزيرة الكويتية، وشركة العربية - مصر، بواقع 4 رحلات لشركة طيران المصرية، و5 رحلات لشركة طيران الجزيرة الكويتية، و4 رحلات لشركة الخطوط الجوية الكويتية، و3 رحلات لشركة العربية - مصر، ورحلتين لشركة فلاي ايجيبت ورحلتين لشركة اير كايرو.



وكانت الادارة العامة للطيران المدني الكويتية، قد أعلنت أمس الجمعة، مغادرة 2691 من العالقين المصريين في الكويت، الى خمس محافظات، هي القاهرة، وأسيوط، وسوهاج، والاسكندرية، والأقصر؛ وذلك عبر 17 رحلة جوية.

س.ع