السنغال تسجل 145 إصابة جديدة بكورونا.. وإجمالى الإصابات يقترب من 5000

داكار (أ ش أ)

أعلنت وزارة الصحة السنغالية، تسجيل 145 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالى الإصابات منذ الثانى من مارس إلى 4996 إصابة، وذكرت الوزارة، في بيان نقلته الإذاعة السنغالية اليوم السبت، أنه بعد إجراء 1378 فحصا تم تسجيل 145 إصابة جديدة، فيما تعافى 128 ليصل إجمالي المتعافين إلى 3228 شخصا، مشيرة إلى أن هناك 1707 حالات في المستشفيات، ووصل عدد الوفيات إلى 60 حالة.

وكان محتجين فى العاصمة السنغالية داكار، اضرموا النار فى إطارات سيارات وألقوا الحجارة على قوات الأمن، احتجاجًا على حظر التجول الليلى المفروض منذ نحو ثلاثة أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا في البلاد، وأوضحت وكالة الانباء السنغالية أن هذه الاضطرابات جاءت بعد احتجاجات مماثلة في مدينة توبا، حيث أشعلت حشود النار في سيارة إسعاف وقذفت قوات الأمن بالحجارة وتعرضت مبان إدارية للنهب.