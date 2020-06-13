اليوم السابع
Ads
السبت، 13 يونيو 2020 01:41 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

السنغال تسجل 145 إصابة جديدة بكورونا.. وإجمالى الإصابات يقترب من 5000

السبت، 13 يونيو 2020 01:25 م
السنغال تسجل 145 إصابة جديدة بكورونا.. وإجمالى الإصابات يقترب من 5000 فريق طبى لمكافحة كورونا
داكار (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة الصحة السنغالية، تسجيل 145 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالى الإصابات منذ الثانى من مارس إلى 4996 إصابة، وذكرت الوزارة، في بيان نقلته الإذاعة السنغالية اليوم السبت، أنه بعد إجراء 1378 فحصا تم تسجيل 145 إصابة جديدة، فيما تعافى 128 ليصل إجمالي المتعافين إلى 3228 شخصا، مشيرة إلى أن هناك 1707 حالات في المستشفيات، ووصل عدد الوفيات إلى 60 حالة.

وكان محتجين فى العاصمة السنغالية داكار، اضرموا النار فى إطارات سيارات وألقوا الحجارة على قوات الأمن، احتجاجًا على حظر التجول الليلى المفروض منذ نحو ثلاثة أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا في البلاد، وأوضحت وكالة الانباء السنغالية أن هذه الاضطرابات جاءت بعد احتجاجات مماثلة في مدينة توبا، حيث أشعلت حشود النار في سيارة إسعاف وقذفت قوات الأمن بالحجارة وتعرضت مبان إدارية للنهب.
 
واشارت بحسب " واس" إلى أن حكومة السنغال لم تواجه معارضة كبيرة لتعاملها مع الجائحة، غير أن الاقتصاد تضرر بشدة بسبب إجراءات الوقاية وخاصة منها حظر التجول الليلي وحظر السفر بين الأقاليم.

 


السنغال

كورونا

فيروس كورونا

الصحه السنغاليه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بعلامة النصر.. 125 متعافيا من كورونا يحتفلون بالخروج من مستشفيات الشرقية

بعلامة النصر.. 125 متعافيا من كورونا يحتفلون بالخروج من مستشفيات الشرقية

ومن الحزن ما قتل .. وفاة شخص أثناء تشييع جنازة متوفى بكورونا فى المحلة

ومن الحزن ما قتل .. وفاة شخص أثناء تشييع جنازة متوفى بكورونا فى المحلة

الداخلية تضبط 377 قضية احتكار سلع فى زمن كورونا

الداخلية تضبط 377 قضية احتكار سلع فى زمن كورونا

ضبط 4543 شخص خرقوا حظر التجوال و3361 سيارة مخالفة خلال 24 ساعة

ضبط 4543 شخص خرقوا حظر التجوال و3361 سيارة مخالفة خلال 24 ساعة

مواجهات نارية فى السبت الكروى.. الإنتر يتحدى نابولى فى نصف نهائى كأس إيطاليا.. برشلونة فى مهمة خاصة أمام مايوركا بالدورى الإسبانى.. مطاردة عنيفة بالدورى الألمانى.. وبشكتاش يفتتح مباريات الدورى التركى

مواجهات نارية فى السبت الكروى.. الإنتر يتحدى نابولى فى نصف نهائى كأس إيطاليا.. برشلونة فى مهمة خاصة أمام مايوركا بالدورى الإسبانى.. مطاردة عنيفة بالدورى الألمانى.. وبشكتاش يفتتح مباريات الدورى التركى

غدا انخفاض درجات الحرارة وأمطار خفيفة شمالا والعظمى بالقاهرة 34 درجة

غدا انخفاض درجات الحرارة وأمطار خفيفة شمالا والعظمى بالقاهرة 34 درجة

اليوم السابع تنفى تعيين إسلام بحيرى مسئولا للملف الدينى بالجريدة

اليوم السابع تنفى تعيين إسلام بحيرى مسئولا للملف الدينى بالجريدة

بداية من غدا..حظر التجوال من 8 مساء لـ 4 صباحا وغلق المحال والمولات 6 مساء

بداية من غدا..حظر التجوال من 8 مساء لـ 4 صباحا وغلق المحال والمولات 6 مساء

انسى كورونا واستمتع بالسبت الكروى.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

انسى كورونا واستمتع بالسبت الكروى.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

جالطة سراى التركى يضع محمود تريزيجيه على قائمة أولويات الموسم الجديد

جالطة سراى التركى يضع محمود تريزيجيه على قائمة أولويات الموسم الجديد

المالية: توجيهات رئاسية بتحفيز الاستثمارات والاقتصاد قادر على امتصاص الصدمات

المالية: توجيهات رئاسية بتحفيز الاستثمارات والاقتصاد قادر على امتصاص الصدمات

ارتفاع حصيلة المتعافين من كورونا بمستشفى إسنا للعزل الصحى لـ 630 حالة

ارتفاع حصيلة المتعافين من كورونا بمستشفى إسنا للعزل الصحى لـ 630 حالة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة