اليوم السابع
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السبت، 13 يونيو 2020 04:32 م
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السجائر الإلكترونية تتسب فى أعراض كورونا لمجموعة من المراهقين فى أمريكا

السبت، 13 يونيو 2020 04:25 م
السجائر الإلكترونية تتسب فى أعراض كورونا لمجموعة من المراهقين فى أمريكا السجائر الالكترونية
وكالات

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نقل مراهقون في أمريكا يعانون أعراض فيروس كوفيد-19 إلى المستشفى، ووُضع بعضهم على أجهزة التنفس الصناعي، لكن نتيجة فحوصهم كانت سلبية لفيروس كورونا، واكتُشف أنهم مرضى بسبب تدخين السجائر الإلكترونية.

وفيروس كورونا من أخطر الفيروسات فى العالم خلال الأيام الأخيرة، حيث تسبب فى ذعر عالمى بعد تزايد حالات الإصابة وانتقالها سريعاً من بلد لآخر، منذ ظهوره لأول مرة فى مدينة ووهان فى الصين، وقد سبب الفيروس الجديد انتشار الالتهاب الرئوى، وقد انتقل الفيروس إلى البشر من الحيوانات وبالتحديد فى سوق ووهان للمأكولات البحرية ولكنه أصبح ينتقل بين البشر، وتتشابه أعراض فيروس كورونا مع أعراض الأنفلونزا، فى هذا التقرير نتعرف على أعراض فيروس كورونا، وفقاً لما ذكره موقع مركز الوقاية من الأمراض الأمريكي cdc

اعراض فيروس كورونا 2

اعراض فيروس كورونا

أعراض فيروس كورونا الشائعة تتسبب فى ظهور أعراض فى الجهاز التنفسى، مع اختلاف أنواع فيروسات كورونا البشرية بما في ذلك الأنواع 229E و NL63 و OC43 و HKU1، وجميعها تسبب أمراضًا خفيفة إلى معتدلة في الجهاز التنفسي العلوي، مثل نزلات البرد.

ويصاب معظم الناس بهذه الفيروسات في مرحلة ما من حياتهم، هذه الأمراض عادة ما تستمر فقط لفترة قصيرة من الزمن، وقد تشمل أعراض فيروس كورونا ما يلى:

- سيلان الأنف.

- صداع الرأس.

- سعال.

- التهاب الحلق.

- الحمى.

- شعور عام بالتوعك والتعب.

ويمكن أن تتسبب فيروسات كورونا البشرية في بعض الأحيان في أمراض الجهاز التنفسي، مثل الالتهاب الرئوي أو التهاب الشعب الهوائية، هذا أكثر شيوعًا عند الأشخاص المصابين بأمراض القلب والرئة والأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة والرضع وكبار السن.


السجائر الالكترونية

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فيروس كورونا

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