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الرى: الاتفاق على عقد اجتماع الاثنين المقبل لتقييم مسار مفاوضات سد النهضة

السبت، 13 يونيو 2020 10:54 م
الرى: الاتفاق على عقد اجتماع الاثنين المقبل لتقييم مسار مفاوضات سد النهضة سد النهضة - أرشيفية
كتبت أسماء نصار

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عُقد اليوم السبت، الاجتماع الرابع لوزراء الرى فى مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة الإثيوبى، حيث تم الاتفاق على عقد اجتماع الاثنين المقبل، وسيتم خلاله تقييم مسار المفاوضات.

أوضحت وزارة الرى، فى بيان صحفى، عكست المشاورات التى جرت بين الدول الثلاث أن هناك العديد من القضايا الرئيسية لا تزال محل رفض من الجانب الإثيوبى، وفى مقدمتها اعتراض إثيوبيا على البنود التى تضفى الصبغة الإلزامية قانوناً على الإتفاق، أو وضع آلية قانونية لفض النزاعات التى قد تنشب بين الدول الثلاث، بالإضافة إلى رفضها التام للتعاطى مع النقاط الفنية المثارة من الجانب المصرى بشأن إجراءات مواجهة الجفاف والجفاف الممتد وسنوات الشح المائى. 

وأكدت مصر، ضرورة تضمين الاتفاق هذه العناصر باعتبارها عناصر أساسية فى أى اتفاق يتعلق بقضية وجود تمس حياة أكثر من مائة وخمسون مليون نسمة هم قوام الشعبين المصرى والسودانى. 

 

 


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