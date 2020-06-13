اليوم السابع
Ads
السبت، 13 يونيو 2020 09:34 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الرئيس الجزائرى يبحث الأوضاع الليبية مع رئيس مجلس النواب الليبى

السبت، 13 يونيو 2020 08:13 م
الرئيس الجزائرى يبحث الأوضاع الليبية مع رئيس مجلس النواب الليبى عبد المجيد تبون الرئيس الجزائرى
كتب محمد عبد العظيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استقبل عبد المجيد تبون، الرئيس الجزائرى، مساء اليوم، المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبى، لبحث الأوضاع فى ليبيا، وفى ضوء ما تضمنه إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية. 
 
وأمس، بحث المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي ، في اتصال هاتفي من السفير البريطاني في ليبيا نيكولاس هوبتن، تطورات الملف الليبي، إضافة لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين.، كما تناول الجانبان خلال الاتصال إعلان القاهرة المنبثق من مبادرة رئيس مجلس النواب الأخيرة لإنهاء الأزمة الليبية.
 
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد استقبل يوم السبت الماضى، كلا من عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبى، والمشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية، وذلك بحضور الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، والفريق أول محمد زكى وزير الدفاع والإنتاج الحربى، وسامح شكرى وزير الخارجية، واللواء عباس کامل رئيس المخابرات العامة.
 
وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن اللقاء عقد فى إطار حرص مصر الثابت على تحقيق الاستقرار السياسى والأمنى لليبيا وشعبها الشقيق فى ظل العلاقات الخاصة التى تربط البلدين، والتى تجعل من آمن ليبيا امتدادا للأمن القومى المصرى، فضلا عن تأثير تداعيات الوضع الليبى الراهن على المحيط الإقليمى والدولى.

الجزائر

الرئيس الجزائرى

ليبيا

اخبار ليبيا

عقيلة صالح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الصحة: تسجيل 1677 إصابة جديدة بفيروس كورونا و62 وفاة وتعافى 421 مصابًا

الصحة: تسجيل 1677 إصابة جديدة بفيروس كورونا و62 وفاة وتعافى 421 مصابًا

محافظة الإسكندرية: تعافى نائب المحافظ من فيروس كورونا وعودته للعمل غدا

محافظة الإسكندرية: تعافى نائب المحافظ من فيروس كورونا وعودته للعمل غدا

وزيرة التضامن: من الصعب فتح الحضانات حاليا.. وصرف علاوة الـ14% بشكل تدريجى

وزيرة التضامن: من الصعب فتح الحضانات حاليا.. وصرف علاوة الـ14% بشكل تدريجى

وزيرة التضامن: 10 ملايين عامل غير مؤمن عليهم يمثلون اقتصادا موازيا فى مصر

وزيرة التضامن: 10 ملايين عامل غير مؤمن عليهم يمثلون اقتصادا موازيا فى مصر

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ81 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ81 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

الصناعة على رأس أولويات الدولة.. غدًا بـ"اليوم السابع"

الصناعة على رأس أولويات الدولة.. غدًا بـ"اليوم السابع"

حصيلة وفيات فيروس كورونا حول العالم تتخطى حاجز الـ430 ألف حالة

حصيلة وفيات فيروس كورونا حول العالم تتخطى حاجز الـ430 ألف حالة

حصيلة الإصابات بفيروس كورونا فى أفريقيا تقترب من 230 ألف حالة

حصيلة الإصابات بفيروس كورونا فى أفريقيا تقترب من 230 ألف حالة

حالات الشفاء من فيروس كورونا حول العالم تتخطى الـ4 ملايين

حالات الشفاء من فيروس كورونا حول العالم تتخطى الـ4 ملايين

تعرف على كيفية الحصول على خدمات الجنسية بالجوازات من منزلك بالتليفون.. فيديو

تعرف على كيفية الحصول على خدمات الجنسية بالجوازات من منزلك بالتليفون.. فيديو

جائحة كورونا تجبر القطاع العقارى للتفكير خارج الصندوق هربا من أزمة تراجع المبيعات.. المعارض العقارية الإلكترونية البديل.. مطورون: تساعد العملاء على التواصل أسرع مع الشركات.. وعمرو سليمان: إضافة للسوق العقارى

جائحة كورونا تجبر القطاع العقارى للتفكير خارج الصندوق هربا من أزمة تراجع المبيعات.. المعارض العقارية الإلكترونية البديل.. مطورون: تساعد العملاء على التواصل أسرع مع الشركات.. وعمرو سليمان: إضافة للسوق العقارى

السيسى يستعرض هاتفيا مع رئيس جنوب أفريقيا ثوابت موقف مصر تجاه القضية الليبية

السيسى يستعرض هاتفيا مع رئيس جنوب أفريقيا ثوابت موقف مصر تجاه القضية الليبية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة