الرئيس الجزائرى خلال لقاء عقيلة صالح: موقفنا ثابت من التوصل لحل سياسى فى ليبيا

كتب محمد عبد العظيم

أكد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، خلال استقباله رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح على موقف بلاده الثابت من أجل التوصل إلى حل سياسي في ليبيا، وذلك وفق خبر عاجل لشبكة "سكاى نيوز".

واستقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مساء يوم السبت، رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح عيسى، والوفد المرافق له. وأعلن مجلس النواب الليبي عن أن رئيسه عقيلة صالح وصل الجزائر في زيارة رسمية، تلبية لدعوة من الرئيس عبد المجيد تبون.