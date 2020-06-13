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الرئيس الجزائرى خلال لقاء عقيلة صالح: موقفنا ثابت من التوصل لحل سياسى فى ليبيا

السبت، 13 يونيو 2020 09:23 م
الرئيس الجزائرى خلال لقاء عقيلة صالح: موقفنا ثابت من التوصل لحل سياسى فى ليبيا الرئيس الجزائرى تبون
كتب محمد عبد العظيم

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أكد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، خلال استقباله رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح على موقف بلاده الثابت من أجل التوصل إلى حل سياسي في ليبيا، وذلك وفق خبر عاجل لشبكة "سكاى نيوز". 

واستقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مساء يوم السبت، رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح عيسى، والوفد المرافق له. وأعلن مجلس النواب الليبي عن أن رئيسه عقيلة صالح وصل الجزائر في زيارة رسمية، تلبية لدعوة من الرئيس عبد المجيد تبون.

وأكد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب أن صالح وصل الجزائر العاصمة رفقة رئيس ديوان مجلس النواب، عبد الله المصري. وكان الرئيس عبد المجيد تبون قد شدد خلال حوار مع وسائل إعلام جزائرية، أمس الجمعة، على أن الجزائر تسعى لحفظ دماء الليبيين وأن حل الأزمة ليس عسكريا.

 


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