الحكومة التونسية تعلن 7 إجراءات لاستئناف السياحة الدولية

كتبت آمال رسلان

أعلنت الحكومة التونسية عن الشروط الوقائية التي سترافق استئناف استقبال السيّاح القادمين إليها من خارج البلاد، وهذا بداية من 27 يونيو الجاري، حيث قالت منظمة السياحة العالمية الأربعاء الماضى إن تونس أصبحت "وجهة سياحية آمنة" لاتخاذها إجراءات صارمة للوقاية من تفشي وباء كورونا.

وجاء في بيان الحكومة التونسية أن وزارتي الصحة والسياحة اتفقتا على تطبيق عدد من الإجراءات الوقائية لدى وصول الرعايا الأجانب القادمين إلى تونس لغرض السياحة وفي أثناء إقامتهم وتنقّلهم في البلاد.

وأعلن المرصد الوطني التونسي للأمراض الجديدة والمستجدة يوم 8 يونيو الجاري ، عن السيطرة على وباء كورونا في البلاد، بعد عدم تسجيل أي إصابات جديدة لخمسة أيام متتالية.

نشرت وزارة السياحة والصناعات التقليدية التونسية فيديو ترويجي للسياحة التونسية بثلاث لغات (العربية، الفرنسية، الإنجليزية)، في اطار تبسيط اجراءاتها خلال الفترة القادمة فيما يتعلق باستقبال السياح.

وبين الفيديو أن تونس وجهة سياحية آمنة صحيا، وأوضحت من خلاله الإجراءات التي ينصّ عليها البروتوكول الصحي في القطاع السياحي لضمان سلامة السياح ولقضاء العطلة الصيفية بكل أمان.

وتشمل الإجراءات الوقائية التي سترافق استئناف استقبال السيّاح في تونس:

1. قيام السائح باختبار PCR ببلده قبل 72 ساعة على أقصى تقدير من موعد سفره.

2. قياس درجة حرارة السائح بالمطار لدى وصوله بتونس.

3. ملأ السائح لاستمارة معطيات صحية قبل مغادرته مطار بلد إقامته ( يمكن ملأها إلكترونيا ) .

4. يحوّل السائح إلى ( الفنادق ) على متن الحافلات السياحية الملتزمة بقواعد البروتوكول الصحي للسياحة التونسية وذلك في مجموعات متتالية.

5. يقيم السائح في ( الفنادق ) الملتزمة بالبروتوكول الصحي للسياحة التونسية.

6. يرخّص لمجموعات السياح زيارة المتاحف والمعالم والمواقع الأثرية السياحية مع احترام البروتوكول الصحي بكل موقع.

7. -تـُمكـّن الدولة التونسية السائح من إجراء تحليل PCR بطلب منه أومن دولة إقامته ابتداء من اليوم السادس من دخوله إلى تونس.