التحقيقات تكشف تفاصيل مقتل شاب على يد والده المسن فى البدرشين

كتب أحمد الجعفرى

كشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب الجيزة تفاصيل قتل خفير بالمعاش لنجله فى العقد الثالث من عمره بسبب سوء سلوكه، حيث تبين أن الأب المتهم حاول تقويم سلوك نجله إلا أنه فشل فى ذلك، وهو ما سبب فى حدوث العديد من المشاكل بينهما.

وتابعت التحقيقات، أن الأب علم أن ابنه متورط فى ارتكاب جرائم سرقة والاتجار فى المواد المخدرة، مما دفعه لاتخاذ قرار بمنعه من الخروج من المنزل، إلا أن الشاب لم يمتثل لقرار والده، فحدثت بينهما مشاجرة عنيفة، دفعت الأب لأن يستل سكينًا ويسدد طعنة نافذة لنجله مما أسفر عن وفاته فى الحال.

ألقت مباحث الجيزة القبض على عامل، لاتهامه بقتل ابنه بالبدرشين، بسبب سوء سلوك المجنى عليه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق، وتلقى مركز شرطة البدرشين، بلاغا يفيد بمقتل شاب نتيجة الاعتداء عليه بالضرب من جانب والده.

وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن عاملا اعتدى على ابنه بالضرب، لسوء سلوكه، وإثارته المشاكل مع جيرانه، مما أسفر عن مصرعه، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.