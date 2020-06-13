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الاجتماع الرابع لوزراء الرى بشأن سد النهضة: القضايا الأساسية لا تزال محل رفض من الجانب الإثيوبى

السبت، 13 يونيو 2020 10:11 م
الاجتماع الرابع لوزراء الرى بشأن سد النهضة: القضايا الأساسية لا تزال محل رفض من الجانب الإثيوبى سد النهضة
أ ش أ

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عقد اليوم /السبت/ الاجتماع الرابع لوزراء الري في مصر والسودان واثيوبيا بشأن سد النهضة الاثيوبي.


وقد عكست المشاورات - التي جرت بين الدول الثلاث - أن هناك العديد من القضايا الرئيسية لا تزال محل رفض من الجانب الاثيوبي، في مقدمتها اعتراض إثيوبيا على البنود التي تضفي الصبغة الالزامية قانونا على الاتفاق أو وضع آلية قانونية لفض النزاعات التي قد تنشب بين الدول الثلاث بالإضافة إلى رفضها التام للتعاطي مع النقاط الفنية المثارة من الجانب المصري بشأن إجراءات مواجهة الجفاف والجفاف الممتد وسنوات الشح المائي.


هذا وقد أكدت مصر ضرورة تضمين الاتفاق هذه العناصر باعتبارها عناصر أساسية في أي اتفاق يتعلق بقضية وجود تمس حياة أكثر من مائة وخمسين مليون نسمة هم قوام الشعبين المصرى والسوداني.


وقد تم الاتفاق على عقد اجتماع يوم الاثنين الموافق 15 يونيو الجارى سيتم خلاله تقيم مسار المفاوضات.


سد النهضة

إثيوبيا

مصر

السودان

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