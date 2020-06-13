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الإسكان: بدء تسليم 624 وحدة بمشروع "دار مصر" فى القاهرة الجديدة الأحد المقبل

السبت، 13 يونيو 2020 11:00 م
الإسكان: بدء تسليم 624 وحدة بمشروع "دار مصر" فى القاهرة الجديدة الأحد المقبل دار مصر
كتب أحمد حسن

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يبدأ جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، تسليم 624 وحدة سكنية (26 عمارة) بالمرحلة الأولى بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط بمنطقة شمال القرنفل كود (111)، مشيراً إلى أنه سيتم تسليم الوحدات للفائزين بها كاملة التشطيبات والمرافق.، اعتبارا من الأحد المقبل.
 
وقال المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، إنه سيتم اتخاذ جميع التدابير الاحترازية عند إنهاء إجراءات استلام الوحدات، وذلك لحماية الفائزين بالوحدات والعاملين من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وفى إطار الالتزام بتسليم الوحدات السكنية للفائزين بها في التوقيتات المحددة.
 
وأوضح أنه سيتم تسليم الوحدات بالعمارات أرقام:(346، 348، 349، 197، 204، 350، 351، 393، 394، 352، 353، 354، 355، 356، 409، 410، 198، 123، 208، 345، 124، 397، 398، 395، 396، 205)، موضحاً أن على المواطن الفائز بالوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع التجمع الخامس، لإنهاء إجراءات البنك، ثم التوجه لمقر جهاز التجمع الأول (مكتب خدمة المواطنين بالتجمع الأول ) بخطاب البنك، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة واستلام خطاب لمعاينة واستلام الوحدة.
 

وزاره الاسكان

المدن الجديده

مدينه القاهره الجديده

مشروع دار مصر

دار مصر

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