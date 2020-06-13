"الأونروا" تستأنف خدماتها الطبية فى العيادات بالأردن

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تستأنف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) غدا خدماتها العلاجية في العيادات الصحية التابعة لها في جميع أنحاء الأردن وفقا لتدابير صحية تضمن شروط السلامة العامة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.



وأوضحت الوكالة في بيان صحفي أن العيادات ستستقبل مراجعيها من السبت حتى الخميس في ساعات الدوام المعتاد بين 7.30 صباحا وحتى 1.45 ظهرا.



ودعت الوكالة مراجعيها للتقيد بتدابير السلامة العامة وأخذ موعد مسبق لزيارة المركز الصحي عن طريق الاتصال هاتفيا لتحديد نوع الخدمة المطلوبة.